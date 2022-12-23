Türk Lirası’na hakaret eden TikTok fenomeni savunma yaptı

Türk Lirası’na hakaret eden TikTok fenomeni savunma yaptı

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Türk Lirası’na hakaret ettiği belirlenen ve 7,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mika Can Raun, ilk kez hakim karşısına çıkarak kendini savundu.

Cinsiyet değiştiren ve Mikail Can Kurnaz olan adını “Mika Can Raun” olarak kullanmaya başlayan TikTok fenomeni, 21 Ekim tarihinde fon müziği eşliğinde 100 liralık banknotu klozete attı ve sifona bastı.

Raun, bu anları sosyal hesabından paylaşınca da gözaltına alındı.

7 yıl 6 aya kadar hapsi isteniyor

Hakkında "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar olmak üzere toplamda 2 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen fenomen, ilk kez hakim karşısına çıktı.

TikTok fenomeni Türk Lirası'nı klozete attı (ARŞİV) VİDEO

“Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur”

Anadolu 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Mika Can Raun ve avukatı katıldı.

Raun, savunmasında bugüne kadar siyasi ve politik davranışı olmadığını, bu amaçla sosyal medyada paylaşım yapmadığını ve iddiaya konu olan olayın yanlış anlaşıldığını fark edince videoyu kaldırıp olaya ilişkin açıklama yaptığını ifade etti.

Parayı tuvalete atmadığını savunan sanık, "Atatürk'ün hatırasına bir kastım yoktur. Devletin egemenlik alametlerini aşağılamaya yönelik herhangi bir kastım da olmamıştır. Suçu kesinlikle kabul etmiyorum." dedi.

Adli kontrol şartının kaldırıldı

Sanık avukatı İbrahim Emir Köse, müvekkilin beraatini talep etti.

Mahkeme hakimi, sanık hakkında bulunan adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmetti.

AA’nın haberine göre hakim, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın Cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.