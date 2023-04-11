Türk ve Bulgarların oluşturduğu ‘change’ çetesine operasyon Bulgaristan'dan temin ettikleri otomobilleri yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirip aynı model hasarlı araçlarla şasi numarasını değiştirerek "change" yapan suç çetesine yönelik Ankara merkezli 45 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 150 şüpheli gözaltına alındı. "Kontak" operasyonunda 275 otomobil ele geçirildi.

İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından kanuna aykırı yollarla temin ettikleri otomobilleri aynı model hasarlı araçların şasi numarası ile değiştirerek “change” yapan şüphelileri tespit etti.

45 ilde eş zamanlı baskın

1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, Ankara merkezli 45 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüpheli 369 Türk vatandaşından 150’sini yakalayarak gözaltına aldı.

Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

275 otomobile el konuldu

“Kontak” ismi verilen operasyon çerçevesinde şasi numarası değiştirilmiş 275 otomobile de el konuldu.

Çetenin Bulgar uyruklu şüphelilerine yönelik de, Bulgaristan emniyetince operasyon başlatıldı.

Bulgaristan'daki operasyon

“Change” suçuna karıştığı tespit edilen 484 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Öte yandan şebekenin, şasini kopyaladığı hasarlı araçları da hurda olarak sattığı ve buradan kazanç elde ettiği belirlendi.