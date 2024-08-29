Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümesi bekleniyor TÜİK, ikinci çeyrek GSYH verilerini 2 Eylül, Pazartesi günü açıklayacak. Büyüme verisine ilişkin beklentiler ise yayınlanmaya başladı.

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Türkiye ekonomisi 2024 yılının birinci çeyreğinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) yüzde 5,7 oranında büyüme kaydetti.

Reuters'in yaptığı ankete göre, Türkiye ekonomisinin sıkı para ve mali politika ile yavaşlayan iç tüketimin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümesi, 2024'ün tamamında ise büyümenin yüzde 3,35 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

BEKLENTİLERİN ORTALAMASI

Reuters'ın 11 kurumla yaptığı ankete göre 2024 yılı ikinci çeyrek için büyüme beklentileri yüzde 1,6 ila yüzde 4,2 bandında yer alıyor.

MERKEZ BANKASI'NIN PPK METNİNDE YER ALDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta yapılan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetlerinde ikinci çeyreğe ilişkin mevcut verilerin, yıllık ve çeyreklik bazda gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranlarının ilk çeyreğe kıyasla gerileyeceğine işaret ettiğini belirtmişti.

YILLIK BÜYÜME BEKLENTİSİ

Yıllık büyüme sorusuna cevap veren ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre Türkiye ekonomisi yüzde 3,35 büyüme kaydedecek.

Tahminler yüzde 3 ile yüzde 3,5 arasında bulunuyor.

Eylül ayında açıklanacak ve 2025-2027 dönemini kapsayacak

Orta Vadeli Program'a (OVP) önümüzdeki yıllar için ekonomik büyüme tahminleri yer alacak.

"BÜYÜME KOMPOZİSYONUNDA BÜYÜME DEVAM EDİYOR"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun Çarşamba günü yapılan son toplantısında büyüme kompozisyonunda dengelenmenin devam ettiği, ihracat ve turizm gelirinin artmakta olduğu, cari işlemler açığının ise öngörülenden çok daha hızlı düştüğüne dikkat çekilmiştir.