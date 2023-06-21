Türkiye genelinde zehir tacirlerine büyük darbe Türkiye genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 952 şüpheli yakalandı.

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Kolluk kuvvetleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor...

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlükleri tarafından “Yüzüncü Yıl Operasyonu” gerçekleştirildi…

952 şüpheli yakalandı

Bin 25 hedefe yönelik düzenlenen operasyonlarda; bin 878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Polis baskınlarda, 952 şüpheliyi gözaltına aldı.

"Uyuşturucu ile mücadele devam edecek"

Ekipler ayrıca çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada “Başta gençlerimiz olmak üzere geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu satıcılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.” dedi.