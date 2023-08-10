Türkiye'de 7 aylık süreçte havalimanlarını 118 milyon kişi kullandı 2023'ün 7 ayına ait havacılık istatistiklerine göre 2023'ün Ocak- Temmuz döneminde havalimanlarında 118 milyon 670 bin 100 yolcuya hizmet verildi.

DHA

Türkiye yaz sezonunda güçlü havacılık altyapısıyla girdi.

2023'ün Ocak- Temmuz dönemine ait havacılık istatistikleri belli oldu.

118 milyon 670 bin 100 kişiye hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Türkiye havalimanlarında 118 milyon 670 bin 100 yolcuya hizmet verildiğini duyurdu.

Uraloğlu, tüm havalimanlarında uçak ve yolcu trafiğinin arttığını belirterek, "7 aylık dönemde iç hatta 51 milyon 820 bin 717, dış hatta 66 milyon 724 bin 160, toplamda ise 118 milyon 670 bin 100 yolcuya hizmet verilmiştir. Uçak trafiğinde ise iç hatlarda 500 bin 886, dış hatlarda 447 bin 926 ve 267 bin 935 üst geçişlerle birlikte toplam 1 milyon 216 bin 747 uçak trafiği gerçekleşmiştir. Havalimanlarımızdaki yolcu ve uçak trafiği her geçen gün artıyor. Ulaşım sektöründe yaptığımız büyük yatırımlar, ülkemizin cazibe merkezi haline geldiğini göstermektedir. Bu rakamlar milletimize en güzel hizmet verdiğimizi de ortaya koyuyor" dedi.

Temmuzda 24 milyon yolcu

Temmuz ayı uçak ve yolcu hareketliliğine de değinen Uraloğlu, şunları kaydetti: