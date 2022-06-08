Türkiye'de ASD metodu ilk kez Bursa'da gerçekleşti

Kalbinde delik olduğu belirlenen 37 yaşındaki kadın, Bursa Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ve Fahrettin Koca'nın 'Dünyada sayılı Türkiye'de ilk' diyerek adlandırdığı metodla sağlığına kavuştu.

Nefes darlığı şikayetiyle Bursa Şehir Hastanesi'ne giden 37 yaşındaki Nimet Özdemir'in yapılan tetkiklerinde iki kalp kulakçığı arasında delik olduğu belirlendi.

Hastanın durumunu inceleyen sağlık heyeti ameliyat kararı aldı. Nimet Özdemir, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkan ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Süleyman Bekirçavuşoğlu başkanlığındaki sağlık heyeti, kontroller sırasında kasık damarından kalbe giden damarın anormal bir seyir göstermesi nedeniyle farklı bir yöntemi uygulama kararı zaldı.

Ameliyatın risklerini kabul etti

DHA'nın aktarımına göre, Nimet Özdemir, kendisine anlatılan riskleri kabul etmesi üzerine ameliyata alındı.

Operasyon başarılı geçti

Türkiye'de daha önce hiç yapılmayan, dünyada da sayılı örneği bulunan Transhepatik ASD kapatma metodunu uygulayan ameliyat ekibi, operasyonu başarıyla gerçekleştirerek Özdemir’i sağlığına kavuşturdu.

Ameliyatta 'Şemsiye' yöntemi

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hakan Erkan, "Klinikte yapmış olduğumuz tetkiklerde hastanın kalbinde delik olduğunu tespit ettik. Bu delik iki kalp kulakçığı arasında var olan bir delik. Bunun klasik olarak tedavisi, kasık damarından girilerek, şemsiye yöntemiyle bu deliğin kapatılması şeklindedir. Yalnız Nimet hanımın şanssızlığı, kasık damarından başlayıp, kalbe giden damarın anormal bir seyir göstermesi, klasik yöntemle deliğin kapatılmasını engelliyordu” dedi.

"Karaciğer toplardamarına girip kalbe ulaştık"

Bu durumda hastaya cerrahi veya alternatif olarak Transhepatik ASD kapatma metodunu uygulamaya karar verdiklerini ifade eden Doç. Dr. Erkan, "Hastamızla artılarını, eksilerini ve risklerini paylaştık. Radyolojiden Doktor Süleyman beyin eşlik ettiği bir operasyonla hastanın karaciğerini bir küçük iğne ile delerek, karaciğer toplardamarına önce girip, buradan damarı takip ederek, kalbe ulaştık ve deliği bu şekilde kapattık” diyerek ameliyat hakkında bilgi verdi.

"Karaciğerden kalbe geçici bir tünel oluşturduk"

Nimet Özdemir’i radyolojik olarak tetkik ettiklerinde vücudun ana toplardamarında anormallik olduğunu tespit edildiğini vurgulayan Girişimsel radyoloji Uzm.Dr. Süleyman Bekirçavuşoğlu ise "Yaptığımız işlem, karaciğer cilt üzerinde yarım santimlik bir kesi ile ultrason rehberliğinde karaciğeri delerek, karaciğer toplardamarı vasıtasıyla kalbe ulaşmaktı. Yani karaciğerden kalbe geçici bir tünel oluşturduk. Bu tünel vasıtasıyla da kalpteki delik kardiyoloji ekibince kapatıldı. Daha sonra o tüneli de kanama olmaması açısından elimizdeki özel malzemelerle kapattık ve işlemikomplikasyonsuz, sorunsuz bir şekilde tamamladık" ifadelerini kullandı.

24 saat gözlem sonrası normal hayata döndü

Hekimlere güvendiği için bu yöntemi kabul ettiğini dile getiren hasta Nimet Özdemir ise ameliyatın ardından 24 saat gözlem altında kaldığını ve normal hayata devam ettiğini söyledi. Sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade eden Özdemir, operasyonu gerçekleştiren doktorlara ve ameliyatın ardından kendisiyle ilgilenen hemşirelere teşekkür etti.

Fahrettin Koca paylaştı

Ameliyatın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Dünyada sayılı, Türkiye'de ilk"

Koca, paylaşımında " Dünyada sayılı Türkiye'de ilk. Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan ameliyatta, kalbinde delik bulunan bir hasta kalbe giden bir damarın anormal seyir göstermesi nedeniyle klasik yöntem yerine karaciğerde açılan tünel ile kalbe ulaşılıp, deliğin kapatılması yöntemiyle tedavi edildi." ifadelerine yer verdi.









