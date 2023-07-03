Türkiye'de bir ayda 55 kişi boğuldu Son 1 ayda hava sıcaklığının yükselmesiyle serinlemek için deniz, göl, gölet ve sulama kanallarına giren ya da kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşen 55 kişi yaşamını yitirdi.

AA

Onca uyarı ve bilgilendirmelere rağmen, yine boğulma vakalarının önüne geçilemedi…

Ülke genelinde 1 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 55 kişi, yüzerken ya da meydana gelen kazalar nedeniyle su kaynaklarına düşerek boğuldu.

Denizlere kıyısı olan şehirlerin yanı sıra göl, gölet ve sulama kanallarının fazla olduğu illerde boğulmaların daha yoğun yaşandığı gözlendi.

En çok boğulma vakası 29 Haziran'da gerçekleşti.

11 kişi, 1 günde boğularak can verdi

Konya, Gaziantep ve Diyarbakır'da 2'şer, Kırıkkale'de 3, Şanlıurfa ve Mersin'de birer olmak üzere 11 kişi 29 Haziran'da boğularak hayatını kaybetti.

Ülke genelinde 1 Temmuz'da 8, 30 Haziran'da 8, 17 Haziran'da 4, 28, 26 ve 18 Haziran'da 3'er, 25 ve 13 Haziran'da 2'şer, 1, 2, 5, 6, 8, 12, 15, 20, 21, 23 ve 27 Haziran'da ise birer kişi yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 18 Haziran'da, Meydan Mahallesi'ndeki sahilde serinlemek için denize giren 2 kardeş bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çocuklarının suda çırpındığını gören baba Abdulbaki Ülütaş, denize girerek oğullarını kurtardı.

Daha sonra akıntıya kapılan baba Ülütaş, gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmasıyla Ülütaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Topu almak için giren 3 çocuk, geri çıkamadı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 29 Haziran'da Irak uyruklu H.S.H. (15), H.M.H. (16) ve O.M'nin (15) oynadığı top Kızılırmak'a düştü.

Topu almak için suya giren çocukların bir süre sonra gözden kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye, Kırıkkale Belediyesi ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Su altı arama kurtarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu 3 çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Bilgilendirme yapılıyor ancak...

Boğulma vakalarının önlenmesi ve yeni acıların yaşanmaması için birçok ilde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Emniyet Müdürlüğü ve DSİ ekipleri vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Van'da göl kıyısında piknik yapan vatandaşları sürekli ziyaret ederek broşür dağıtan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, özellikle çocuklara sahip çıkılması ve ebeveynlerin gözetiminde yüzülmesi uyarısında bulunuyor.

Adana'da da Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, havanın ısınmasıyla serinlemek için sulama kanallarına yönelen çocuk ve gençlerin boğulmalarını engellemeye yönelik çalışma yürütüyor.

Ekipler, sulama kanalları çevresinde denetim yaparak yüzen gençleri kıyıya çıkarıp boğulma tehlikesine karşı uyarıyor.

"Suya girmeyin" uyarısı

Sulama kanalı, nehir ve göletlerde yaz aylarında boğulma vakalarının yaşandığı Diyarbakır'da, DSİ 10. Bölge Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ziyaretlerle, riskli alanlarda suya girilmemesi konusunda çocukları bilgilendiriyor.

Bitlis AFAD Müdürü Erdal Tunçtan, havaların ısınmasıyla vatandaşların deniz, baraj, gölet ve sulama kanallarına girerek serinlemek istediğini söyledi.

Özellikle baraj ve sulama kanallarına serinlemek amacıyla giren vatandaşların boğulmayla karşı karşıya kaldığını anlatan Tunçtan, "Vatandaşlarımız serinlemek amacıyla ilimizde Van Gölü'nü, barajları ve sulama kanallarını tercih ediyor ama dikkat edilmesi gereken kurallar var. Yasak ve tehlikeli sulara, barajlara, göletlere ve sulama kanallarına kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yüzme bilmeyenlerin yanında yüzme bilen ebeveynlerinin olması şart. Bu konuda anne ve babalarımıza büyük görev düşüyor." dedi.

"Kramp girebilir, akıntıya kapılabilir"

Arkadaşlarıyla serinlemek için suya girenlerin şakalaşmaması gerektiğinin altını çizen Tunçtan, şöyle devam etti:

İnsanlar suda arkadaşlarıyla şakalaşırken boğulmasına sebep olabilmektedir. Yüzme bilmeyenlerin kendi başına suya girmemesi gerekir. İyi bir yüzücü olsa da suda ayağına kramp girebilir, akıntıya kapılabilir. Suda çırpınan birini görenler hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermeli. İnsanların hayatını tehlikeye sokmadan sudaki kişiye halat, ip veya sırık uzatarak yardımda bulunabilir. Yüzme bilmeyenler paniğe kapılıyor. Paniğe kapılan insanlarımız suda çırpındıkça farkında olmadan batıyor. Suyun debisi bir metre de olsa paniğe kapılan vatandaşlarımız yüzme bilmiyorsa, o panikle kıyıdan uzaklaşarak boğulabiliyor. Yüzme bilmiyorsanız suya girmeyin, girseniz bile kıyıda kalın ve mutlaka yanınızda büyüğünüz olsun.

Son veriler...

Tunçtan, şunları kaydetti:

Son veriler, 20 yaş ve altındaki gençlerimizin boğulmalarında artış olduğunu göstermektedir. Bunun da en büyük sebebi hem yasaklı olan gölet ve barajlara girmeleri hem de yüzme bilmemelerinden kaynaklı. Oyun oynandığında yüzme bilmeyenler suyun altına girerek o panik ve korkuyla bir daha suyun yüzeyine çıkamamakta ve boğulmalar meydana gelebilmektedir.

Van Gölü, 4 kişiyi aldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı İlk Yardım Eğitmeni Ahmet Kurban ise yaz mevsiminde dikkatsizlik, tedbirsizlik, belirlenen kurallara uyulmaması ve yasak olan bölgelerde denize girilmesi gibi nedenlerle boğulma olaylarında artış olduğunu ifade etti.

Gevaş ve Tuşba ilçelerinde yakın tarihte Van Gölü'nde 4 kişinin yaşamını yitirdiğini anımsatan Kurban, şu uyarılarda bulundu: