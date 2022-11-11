Türkiye'nin çeşitli noktalarında yaşanan trafik kazaları, MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kazaların çoğunlukla motosiklet ve skuter sürücülerinden kaynaklandığı görüldü.

Dikkatsiz sürücülerin yol açtığı kazalar ölümle sonuçlanıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan korku dolu anlar, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

Ekim ayı kaza görüntüleri

Türkiye'nin farklı illerde kural ihlali sonucu yaşanan trafik kazalarının ekim ayı görüntüleri EGM tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde kazalarda ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları gözlemlenirken, çoğunun motosiklet ve skuter kazası olması dikkat çekti.

Skuter sürücülerinin ani çıkışları kameralara yansıdı

Motosikletlerin aralardan seyretmesi, skuter sürücülerinin ise kavşaklarda ani çıkışları ve dikkatsizlikten kaynaklanan kazalarda yayalar olumsuz etkilenirken araçlarda da maddi hasar oluştu.

Türkiye'de KGYS'ye yansıyan trafik kazaları VİDEO



10 şehirdeki trafik kazaları

İHA'nın aktarımına göre; korku dolu anların yaşandığı kazalar Amasya, Şanlıurfa, Kütahya, Tokat, Samsun, Sakarya, Malatya, İstanbul, Hatay, Eskişehir ve Bayburt’ta anbean kaydedildi.