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    Türkiye'de KGYS'ye yansıyan trafik kazaları

    Türkiye'nin çeşitli noktalarında yaşanan trafik kazaları, MOBESE kameraları tarafından kaydedildi. Kazaların çoğunlukla motosiklet ve skuter sürücülerinden kaynaklandığı görüldü.
    • 11.11.2022 - 13:26
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 13:42
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    Türkiye'de KGYS'ye yansıyan trafik kazaları

    Dikkatsiz sürücülerin yol açtığı kazalar ölümle sonuçlanıyor.

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan korku dolu anlar, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor.

    Ekim ayı kaza görüntüleri

    Türkiye'nin farklı illerde kural ihlali sonucu yaşanan trafik kazalarının ekim ayı görüntüleri EGM tarafından paylaşıldı.

    Görüntülerde kazalarda ışık ihlali, aşırı hız ve sürücülerin trafik kurallarına uymadıkları gözlemlenirken, çoğunun motosiklet ve skuter kazası olması dikkat çekti.

    Türkiye de KGYS ye yansıyan trafik kazaları #1

    Skuter sürücülerinin ani çıkışları kameralara yansıdı

    Motosikletlerin aralardan seyretmesi, skuter sürücülerinin ise kavşaklarda ani çıkışları ve dikkatsizlikten kaynaklanan kazalarda yayalar olumsuz etkilenirken  araçlarda da maddi hasar oluştu.

    Türkiye'de KGYS'ye yansıyan trafik kazaları VİDEO

    Türkiye de KGYS ye yansıyan trafik kazaları #2

    10 şehirdeki trafik kazaları

    İHA'nın aktarımına göre; korku dolu anların yaşandığı kazalar Amasya, Şanlıurfa, Kütahya, Tokat, Samsun, Sakarya, Malatya, İstanbul, Hatay, Eskişehir ve Bayburt’ta anbean kaydedildi.

    Türkiye de KGYS ye yansıyan trafik kazaları #3

    Türkiye de KGYS ye yansıyan trafik kazaları #4

    Türkiye de KGYS ye yansıyan trafik kazaları #5


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