Türkiye'de örtü altı yangınları! Karabük'te orman yangını Kara yolu kenarındaki ormanlık alanda çıkan örtü altı yangınına yapılan müdahalenin ardından yangın büyümeden söndürüldü.

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İHA

Türkiye'de etkisini gösteren kavurucu sıcaklar, bir yandan vatandaşı bunaltırken bir yandan da orman yangınlarına sebep oluyor.

Ekipler son günlerde farklı noktalarda etkisini gösteren yangınları, gece gündüz süren mücadelesiyle kontrol altına aldı.

Öte yandan son günlerde daha da artan sıcak havalarla birlikte örtü altı yangınları etkisini göstermeye başladı.

Bu kez de yangının adresi Karabük'ün Yenice ilçesi oldu.

Yangın kontrol altına alındı

Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan alevleri fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Orman İşletme ve Yenice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın, büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı.