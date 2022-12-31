Türkiye'nin yasa dışı göçle 5 yıllık mücadele raporu

5 yılda Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 1 milyon 928 bin 947 düzensiz göçmen engellenirken son beş yılda 1 milyon 286 bin 276 düzensiz göçmen yakalandı.

Dünyanın en büyük sorunlarından biri yasa dışı göç.

Okyanus ötesinde Güney Amerika'dan Kuzey'e uzanan göç yolu, okyanusun bu tarafında Afganistan, İran ve Afrika üzerinden Türkiye'nin geçiş noktası olarak kullanıldığı bir Avrupa rotasına dönüşüyor.

Şartlar gereği Türkiye yasa dışı göç konusunda en aktif mücadele yürüten ülkeye dönüştü.

Bu kapsamda mücadelenin 5 yıllık raporu belli oldu.

2022'de 278 bin 313 göçmen yakalandı

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, düzensiz göçle mücadele kapsamında bu yıl 48 bin 165'i denizlerde olmak üzere, 278 bin 313 düzensiz göçmen yakalanırken, 8 bin 788 organizatör de gözaltına alındı.

538 bin 654 bin Suriyeli geri gönderildi

Bu yıl itibarıyla ülkesine gönderilen Suriyeli sayısı 538 bin 654 bin, Türkiye'de kayıt altına alınan Suriyeli sayısı ise 3 milyon 543 bin 837 olarak kayıtlara geçti.

5 yılda 1 milyon 928 bin kişinin girişi engellendi

Düzensiz göçle mücadele kapsamında, 2018'de 255 bin 490, 2019'da 442 bin 800, 2020'de 505 bin 375, 2021'de 450 bin 971 ve 2022'de 274 bin 311 olmak üzere, son beş yılda 1 milyon 928 bin 947 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girişi engellendi.

Son 5 yılda 1 milyon 286 bin kişi yakalandı

Yakalanan düzensiz göçmen sayısı ise 2018'de 268 bin 3, 2019'da 454 bin 662, 2020'de 122 bin 302, 2021'de 162 bin 996 ve 2022'de 278 bin 313 olmak üzere, son beş yılda 1 milyon 286 bin 276 düzensiz göçmen yakalandı.