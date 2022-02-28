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    Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı

    Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sol ayağı koptu.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 10:39
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    Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı

    Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.H. (21), 1’inci Hudut Alayı 2’inci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanında mayına bastı.

    Meydana gelen patlamada sol ayağı bilek kısmından kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, tedavi altına alındı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Türkiye ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı #1

    Türkiye ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı #2


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