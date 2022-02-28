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- Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
Türkiye'ye kaçak geçiş yapmak isterken mayına bastı
Suriye’den Türkiye’ye kaçak geçiş yapmaya çalışan yabancı uyruklu gencin mayına basması sonucu sol ayağı koptu.
- İHA
- 28.02.2022 - 10:39
Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışan yabancı uyruklu A.H. (21), 1’inci Hudut Alayı 2’inci Hudut Taburu Şimşek Hudut Karakolu Sorumluluk alanında mayına bastı.
Meydana gelen patlamada sol ayağı bilek kısmından kopan genç, sınır hattındaki askerlerin yardımıyla mayınlı bölgeden çıkarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, tedavi altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.