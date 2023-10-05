Türkiye'ye sokulmak istenen 21 milyon liralık kaçak eşya ele geçirildi Ardahan'da bulunan Türkgözü Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan bir tırda yapılan aramada yurda kaçak yollardan sokulmak istenen 21,4 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Türkgözü Gümrük Müdürlüğü sahasına gelen bir tır, giriş ve gümrük tescil işlemlerinde şüphe çekmesi üzerine X-ray tarama hangarına alınarak kontrolden geçirildi. Yapılan kontrollerde yasal yükün üzerine koyulmuş şekilde koliler içerisinde gümrüklenmiş değeri 21,4 milyon lira olan çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi. Soruşturma açıldı Araç sürücüsüne kaçak eşyayı yurda sokmak suçundan işlem başlatıldı Posof Kaymakamı Emrah Akduman, "Emeği geçen arkadaşları tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum" dedi. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)