DHA
Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Türkgözü Gümrük Müdürlüğü sahasına gelen bir tır, giriş ve gümrük tescil işlemlerinde şüphe çekmesi üzerine X-ray tarama hangarına alınarak kontrolden geçirildi.
Yapılan kontrollerde yasal yükün üzerine koyulmuş şekilde koliler içerisinde gümrüklenmiş değeri 21,4 milyon lira olan çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi.
Soruşturma açıldı
Araç sürücüsüne kaçak eşyayı yurda sokmak suçundan işlem başlatıldı
Posof Kaymakamı Emrah Akduman, "Emeği geçen arkadaşları tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum" dedi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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