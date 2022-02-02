Türkiye'ye yağ aldırmak için gelen Alman vatandaşının gizemli ölümü

Liposuction işlemi ardından otele yerleşen genç kadın, fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. PCR testinin de pozitif çıktığı öğrenilen kadının kesin ölüm nedeni araştırılıyor.

Alman vatandaşı Sadaf Gholami (33), yağ aldırma işlemi için Türkiye'ye geldi.

Geçirdiği kol gerdirme, liposuction, karın gerdirme operasyonlarının ardından Başakşehir'deki bir otele yerleşti. Gholami otelde fenalaştı.

Çalışanlardan yardım isteyen Gholami, otele gelen ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Buradaki tüm müdahalelere rağmen Sadaf Gholami hayatını kaybetti. Gholami'nin kovid testinin de pozitif çıktığı belirtilirken kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belirlenecek.

"HASTA İZOLASYON KURALLARINA UYGUN OLARAK TABURCU EDİLDİ"

Polis, Alman Konsolosluğu'na da konuyla ilgili bilgi verdi. Öte yandan hastane yetkilileri, konuyla ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kişiyle ilgili yapılan tüm uygulamaların bilime ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı algoritmalarına uygundur, hasta asemptomatik bir şekilde izolasyon kurallarına uygun olarak taburcu edildi." ifadeleri kullanıldı.

















