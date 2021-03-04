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    Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 9 şüpheli yakalandı

    Mardin Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişi yakalandı.
    • AA
    • 04.03.2021 - 11:54
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    Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 9 şüpheli yakalandı

    Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışanlara yönelik sınır hatlarında müdahaleler sürüyor...

    Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Mardin Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    "2'Sİ PKK MENSUBU"

    Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

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