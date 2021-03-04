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- Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 9 şüpheli yakalandı
Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 9 şüpheli yakalandı
Mardin Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişi yakalandı.
- AA
- 04.03.2021 - 11:54
Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışanlara yönelik sınır hatlarında müdahaleler sürüyor...
Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Mardin Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den Türkiye'ye girmeye çalışan 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
"2'Sİ PKK MENSUBU"
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."