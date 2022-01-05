İstanbul'da Türkmen bakıcının ölümüyle ilgili mütalaa

Balkondan düşerek hayatını kaybeden bakıcı Muhabbat Meremglyyeva’nın ölümüne ilişkin davanın mütalaasında savcı, 5 kadının ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 2019 yılında bakıcılık yapan Türkmen Muhabbat Meremglyyeva, çalıştığı evin 3'üncü katındaki balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından tutuksuz sanıklar Ülkü Ç, İpek A, Büşra M, Fatma M. ve Burcu K. hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası talep edildi.

Muhabbat Meremglyyeva’nın hayatını kaybetmesine ilişkin davanın görülmesine bugün devam edildi.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA CAMDAN ATTILAR

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar İpek A, Büşra M, Fatma M. ile sanık avukatları hazır bulundu. Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı; sanık savunmaları, deliller ve CİMER başvurusunu değerlendirerek sanıkların olay günü iştirak halinde maktulü darbedip, kasten camdan aşağı attıklarını belirtti.

Esenyurt’ta bakıcı kadın metrelerce yükseklikten düştü

MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

Savcı mütalaasında sanıkların ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti. Duruşmaya katılan sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktulün, sanık İpek A'nın yanında olay tarihinden yaklaşık 2 ay önce çocuk bakıcısı olarak işe başladığı, İpek A'nın çocuğunun işitme engelli olduğu ve 8 bin TL değerindeki işitme cihazının çalındığı, bundan dolayı maktulden şüphelenerek diğer kadın sanıkları arayıp, dairesine davet ettiği ifade edilmişti. Sanıklar ile maktul arasında arbede yaşandığı, İpek A.'nın polisi aradığı sırada maktulün yatak odası penceresinden kendisini atarak düştüğü şeklindeki beyanlarının, olayın oluş şekli ve hayatın olağan akışına uygun düşmeyeceği dile getirilen iddianamede, sanıkların maktulü kendi usullerince sorguya çektikleri belirtilmişti. Ayrıca maktulün, kendisini yatak odasının penceresinden atmasını gerektirecek herhangi bir sebep bulunmadığı yer almıştı.