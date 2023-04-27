Tuzla kazaya gelen ambulans ve itfaiye aracına çarptı: 7 yaralı
DHA

İstanbul'un Tuzla ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat mevkii meydana gelen olayda, bariyerlere çarpan bir otomobili gören çevredeki sürücüler, durumu ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulansa götürdü.

Bu sırada aynı yönden gelen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik koridorunu aşarak önce ambulansa daha sonra itfaiye aracına çarparak durabildi.

7 kişi yaralandı

Kazada 2 itfaiye eri olmak üzere 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.

Tuzla'da kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı #1
Tuzla'da kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı #2
Tuzla'da kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı #3
Tuzla'da kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı #4
Tuzla'da kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı #5
Tuzla'da kazaya giden itfaiye aracına ve ambulansa otomobil çarptı: 7 yaralı #6