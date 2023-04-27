Tuzla kazaya gelen ambulans ve itfaiye aracına çarptı: 7 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul iskitametinde kazaya müdahale eden itfaiye aracına ve ambulansa çarpan araç ortalığı savaş alanına çevirdi.

DHA İstanbul'un Tuzla ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu Akfırat mevkii meydana gelen olayda, bariyerlere çarpan bir otomobili gören çevredeki sürücüler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulansa götürdü. Bu sırada aynı yönden gelen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik koridorunu aşarak önce ambulansa daha sonra itfaiye aracına çarparak durabildi. 7 kişi yaralandı Kazada 2 itfaiye eri olmak üzere 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı.