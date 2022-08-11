Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlama ile ilgili iddianame hazırlandı

Tuzla'da 3 kişinin öldüğü patlama ile ilgili iddianame hazırlandı

4 şüpheli hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada bilirkişi raporuna da yer verildi. İddianamede iş yeri sahibinin asli kusurlu bulunduğu vurgulandı.

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki sanayi bölgesinde kimyasal üretim yapan iş yerinde 3 işçinin ölümüne neden olan patlamaya ilişkin iddianame hazırlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Tuzla Orta Mahalle'deki Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ve kimyasal üretim yapan Messer Kimya isimli iş yerinde 29 Nisan 2022 tarihinde patlama gerçekleştiği anlatıldı.

Ölenlerin aileleri sorumlulardan şikayetçi

Patlamada iş yerinde çalışan 3 kişinin öldüğü, birçok kişinin yaralandığı ve çevredeki fabrikaların zarar gördüğü belirtildi.

İddianamede kazada hayatını kaybeden işçiler Mustafa Öztürk, Tayfun Aydın ve Turgay Tünev'in ailesinin emniyette alınan ifadelerinde yetkililerden ve sorumlulardan şikayetçi oldukları vurgulandı.

Tuzla'da fabrika yangını VİDEO

‘Patlama sırasında üretim yapılmıyordu’

Messer Kimya'nın sahibi şüpheli Mustafa Umut Bıçak'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, Bıçak'ın bahse konu yere yeni taşındıklarını, gerekli başvuruları yaptıklarının ve ruhsat işlemlerinin tamamlanmasını beklediklerini söylediği hatırlatıldı.

Bıçak'ın patlama sırasında iş yerinde 5 kişinin olduğunu, hayatını kaybeden 3 kişi dışındakilerin kendisi ve annesi olduğunu öne sürdüğü belirtildi.

Patlama sırasında iş yerinde üretim yapılmadığını kaydeden Bıçak'ın, sevkiyata hazır haldeki metil, keton ve peroksit ürünlerin olduğunu söylediği hatırlatıldı.

Uzun zamandır deney ya da analiz yapmıyordu

İş yerinin Araştırma ve Geliştirme bölümünde çalışan şüpheli Onur Dağdelen'in ifadesinde ise firmada çıkan ürünlerin analizlerini yaparak formül geliştirmek için çalışmalar yaptığını, uzun zamandır deney ya da analiz yapmadığını söylediği kaydedildi.

Dağdelen'in olayın neden meydana geldiğini bilmediğini iddia ettiği belirtildi.

Olaydan 24 gün önce iş yeri denetlendi

Kuzey Çevre Teknoloji İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Limited Şirketi'nde çalışan şüpheli İlkin Günçavdı'nın ifadesinde ise her ay 2 saatliğine Messer Kimya'ya giderek saha denetimleri yaptığını, gözlemlerini işverene tavsiye nitelinde sunduğunu söylediği anlatıldı.

Firma üzerinde iş durdurma yetkilerinin olmadığını ve patlamadan önce 5 Nisan 2022 tarihinde iş yerine gittiğini söyleyen Günçavdı, gerekli bilgi formlarını iş yerindeki gerekli yerlere astığını söyledi.

Günçaydı da meydana gelen patlamada herhangi bir kusurunun ve ihmalinin söz konusu olmadığını beyan etti.

Kuzey Çevre Teknoloji İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Limited Şirketi'nin yetkilisi şüpheli Songül Öztürk de gerekli evraklarını kendisinin düzenlediğini beyan ettiği hatırlatıldı.

İş yeri sahibi asli kusurlu bulundu

Bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede Messer Kimya'nın sahibi Mustafa Umut Bıçaklı'nın asli derecede, Onur Dağdelen ve İlkin Günçavdı'nın tali derecede kusurlu bulunduğu vurgulandı.

Raporda Songül Öztürk'ün ise herhangi bir ihmalinin olmadığının belirtildiği hatırlatıldı.

İddianamenin değerlendirme kısmında ise her ne kadar bilirkişi raporunda şüpheli Songül Öztürk'ün bir ihmalinin olmadığı belirtilmişse de, Öztürk'ün Kuzey Çevre Teknoloji İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Limited Şirketi'nin yetkilisi olduğu ve patlamanın meydana geldiği Messer Kimya isimli firmaya iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak hizmet verdikleri hatırlatıldı.

Patlamanın gerçekleştiği iş yerinin güvenliğine dair hazırlanan raporların şirkete gönderildiği vurgulandı.

Şirket yetkilisi Songül Öztürk'ün de söz konusu patlamada sorumluluğunun ve ihmalinin bulunduğu iddia edildi.

15'er yıla kadar hapis cezası talebi

İddianamede bu kapsamda şüpheliler Mustafa Umut Bıçak, Onur Dağdelen, İlkin Günçaydı ve Songül Öztürk'ün “Taksirle birden fazla kişinin ölüme neden olmak” suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İddianamede 4 şüphelinin de üzerine atılı “Mala zarar verme” ve “Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” suçlarından takipsizlik kararı verildiği de belirtildi..

Hazırlanan iddianame Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

3'ü tutuklu 4 şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşına çıkacak.