DHA

Acil hasta taşıyan ambulanslar, magandaları nedeniyle problem yaşıyor.

Kimi zaman sürücüler, vatandaşların canını hiçe sayarak gündem oluyor.

Sağlık ekiplerinin yollarını kesen sürücülere bir yenisi daha eklendi.

Bu kez olayın adresi İstanbul.

'Hasta var mı?'

Tuzla'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü keserek sağlık çalışanları ile tartıştı.

Otomobil sürücüsü ambulansta hasta olup olmadığını sordu.

Yol verdi

Ambulansın yan kapısını açan sağlık çalışanları ise araçta hastanın olduğunu söyledi.

daha sonra otomobiline binerken, ise yoluna devam etti.