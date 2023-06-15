Tuzla'da ambulansa yol vermeyen sürücü 'hasta var mı' diye sordu Seyir halindeki otomobil sürücüsü, siren çalan ambulansın önünü keserek sağlık çalışanları ile tartıştı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

DHA Acil hasta taşıyan ambulanslar, trafik magandaları nedeniyle problem yaşıyor. Kimi zaman sürücüler, vatandaşların canını hiçe sayarak gündem oluyor. Sağlık ekiplerinin yollarını kesen sürücülere bir yenisi daha eklendi. Bu kez olayın adresi İstanbul. 'Hasta var mı?' Tuzla'da sabah saatlerinde meydana gelen olayda, siren çalarak caddede ilerleyen ambulansa yol vermeyen bir otomobil sürücüsü, ambulansın önünü keserek sağlık çalışanları ile tartıştı. Otomobil sürücüsü ambulansta hasta olup olmadığını sordu. Yol verdi Ambulansın yan kapısını açan sağlık çalışanları ise araçta hastanın olduğunu söyledi. Sürücü daha sonra otomobiline binerken, ambulans ise yoluna devam etti.