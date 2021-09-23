Tuzla’da anaokul öğrencilerine şiddet uygulayan müdür yargılandı

Özel bir anaokulunun müdürü Güler D., öğrencilere şiddet uyguladığı, çıplak halde tuvalete götürdüğü iddiasıyla yargılandı. Sanık, 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul’un Tuzla ilçesindeki bir anaokulunun müdürü Güler D.'nin, öğrencilere şiddet uyguladığı, kız ve erkek öğrencileri çıplak halde tuvalete götürdüğü gerekçesiyle 'kötü muamele' suçundan yargılandığı dava karara bağlandı.

1 yıl 9 aya kadar hapsi istenen okul müdürü Güler D.'nin Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Güler D., davaya katılmadı.

Duruşmada söz alan mağdur çocukların ailelerinin avukatları, sanık Güler D.’nin her mağdur çocuk açısından ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

“ÇOCUĞUMUN GELECEĞİ İLE OYNADILAR”

Müşteki Kader Çolak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Bir anne olarak yıllardır acı çekiyoruz. Çocuğumda izleri hala devam etmektedir. Çocuğumun geleceği ile oynadılar. Bu suçun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben de sanığın her bir mağdur için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyorum.”

“SOMUT DELİL YOKTUR”

Sanık Güler D.’nin avukatı ise, “Savunmalarımızı tekrar ediyoruz. Müvekkilin suçu işlediğine yönelik somut bir delil yoktur. Müvekkilin beraatine karar verilmesini istiyoruz.” dedi.

10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Güler D.’yi terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak suçundan 6 ay hapis cezasına çarptırırken, birden fazla mağdura karşı farklı tarihte benzer eylemler gerçekleştirildiğini belirterek cezayı artırdı.

Mahkeme, sanığın 10 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Suçun işleniş şekli ve sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulunduran mahkeme, cezada takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Zeynep A.'nın 4 yaşındaki oğlunun, okulun sahibi ve öğretmeni Güler D.’nin kendilerine kötü davrandığını, sürekli bağırıp saçını çektiğini söylemesi üzerine anaokulunda işe başladığı anlatılmıştı.

Zeynep A.'nın, Güler D.’nin çocuklara karşı kötü muamelede bulunduğunu, yarı çıplak vaziyette hep birlikte tuvalete soktuğunu kayıt altına aldığı belirtilen iddianamede, videoları diğer velilere gönderdiği ve okul yönetimi hakkında şikayetçi olduğu kaydedilmişti.

30 ÇOCUĞA YÖNELİK KÖTÜ MUAMELE

Video kayıtları ve fotoğraflarda Güler D.’nin, sınıfta ders sırasında öğrencilere karşı sert bir üslup kullandığı, sürekli olarak kızgın ve yüksek ses tonuyla konuştuğu, kız ve erkek öğrencileri kendi aralarında toplu halde tuvalete göndererek alt tarafları çıplak vaziyette tuvaletin önünde sırada beklettiğinin tespit edildiği vurgulanmıştı.

İddianamede, sanığın 30 çocuğa yönelik ‘kötü muamele’ suçundan 1 yıl 3 aydan 1 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.