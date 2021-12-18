Tuzla’da, bahçeye yığdığı 12 ton çöpü ekipler temizledi

Bir şahsın çöp konteynerlerinden toplayıp bahçesine yığdığı 12 ton çöp, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine belediye ekipleri tarafından temizlendi.

İstanbul’un Tuzla ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, çöp konteynerlerinden topladığı 12 ton çöpü evinin bahçesine taşıdı.

Kokan çöpler çevrede oturan vatandaşları rahatsız etti. Vatandaşların Tuzla Belediyesi’ni arayarak şikayet etmesi üzerine, çöp dolu bahçeye Tuzla Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi.

GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRILDI

Olumsuz durumun tespit edilmesi üzerine, belediyenin temizlik görevlileri çöpleri temizledi. Temizlenen ve yaklaşık 12 ton olan çöp, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı.

GÖZLERİ DOLARAK İZLEMİŞTİ

Akli dengesi yerinde olmayan vatandaş, 6 ay önce de 16 ton çöpü toplayarak bahçesine yığmış ve çöplerin Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından alınışını gözleri dolarak izlemişti.

Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Ayetullah Ayyıldız, “Bugün İstasyon Mahallesi’nde bir vatandaşımızın çöp evini temizlemek için geldik. Çevrede oturan vatandaşlarımız koku ve kirlilikten dolayı belediyemize şikayetlerde bulundu. Bunları değerlendirerek çalışmalarımızı yaptık. Herhangi bir olumsuzluk kalmadı.” dedi.