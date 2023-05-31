Tuzla'da bir kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı Bir kişi, evinin önünde aracına eşya yüklediği sırada motosikletle gelen iki şahsın silahlı saldırısına uğradı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Saldırıya uğrayan vatandaş, daha önce de silahla bacağından vurulduğunu söyledi.

İHA

Nihat Ölmez...

Yine bir silahlı saldırı ile ilgili gündemde...

İstanbul Tuzla'daki evinin önünde aracına eşya yükleyen Ölmez, sokağa gelen motosiklet üzerindeki iki şahsın silahlı saldırısına uğradı.

Aracının arkasına saklanarak kurtuldu

Defalarca tetiğe basan saldırganlar, Ölmez'e doğru 4 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak hızla uzaklaştı.

Kafalarında kask olan ve kimliği henüz belirlenemeyen şahısların saldırısına uğrayan Ölmez, ölümden aracının arkasına saklanarak kurtuldu.

Dün saat 11.00 sıralarında yaşanan saldırı güvenlik kamerasına yansırken, şans eseri mermilerin isabet etmediği Ölmez, hemen polise ihbarda bulundu.

Ekipler da olayla ilgili inceleme başlattı.

"Annemi ve babamı da öldürmeye çalıştılar"

Daha önce de silahlı saldırıya uğradığını ve bacağından vurularak yaralandığını söyleyen Nihat Ölmez, başına gelenleri şöyle anlattı:

Bunların bana yaptığı bu 3'üncü saldırı. Arabama malzeme yüklerken 4-5 el ateş ettiler. Ben bahçeye kaçtığım için yara almadım. Daha önce beni 6 kişiyle linç ettiler, daha sonra silahla vurdular. Bunlar benim akrabalarımın da içinde olduğu bir grup. Bunların neden vurduklarını biliyorum, onların işlerine alet olmadığım için. Anne ve babama ait mülklere el koydular. Annemi ve babamı da öldürmeye çalıştılar. Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım. Mermilerin ikisi arabaya, birisi de duvara isabet etti.

Kanlar içerisinde yerde yatmıştı

Öte yandan, Ölmez'in daha önceden silahla vurulmasının ardından kanlar içerisinde yerde yattığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.