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Tuzla'da boşanmak istemediği karısını defalarca bıçakladı

Tuzla'da boşanmak istemediği karısını defalarca bıçakladı

Şiddet gördüğü ve boşanmak istediği kocası tarafından iş yerinin önünde 5 yerinden bıçaklanan kadın, kanlar içinde yere yığılırken olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.