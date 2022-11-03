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- Tuzla'da boşanmak istemediği karısını defalarca bıçakladı
Tuzla'da boşanmak istemediği karısını defalarca bıçakladı
- 03.11.2022 - 16:54
- Güncelleme : 03.11.2022 - 17:16
İstanbul'un Tuzla ilçesinde, salı günü saat 23.00 sıralarında eşinden boşanmak istemeyen koca dehşet saçtı.
23 yaşındaki K.K., şiddet gördüğü kocası E.K.'den boşanmak isteyince kocası tarafından, çalıştığı marketten çıktıktan sonra sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı.
Genç kadın 5 yerinden bıçaklandı
Saldırgan koca, eşini sokak ortasında 5 yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbelerinin etkisiyle kanlar içinde yere yığılan genç kadının yardımına mahalleli koştu.
Yaralı yoğun bakıma alındı
K.K.'ye ilk müdahaleyi mahalleli yaparken ihbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Bıçakla ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.
Saldırgan koca yakalandı
İHA'nın haberine göre, olay sonrası mahalleli sokağa dökülürken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.
7 suç kaydı olduğu öğrenilen E.K.'nin, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandığı öğrenildi.