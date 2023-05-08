Tuzla'da boşanmak isteyen eşini kaçırmaya çalıştı Tuzla'da 5 ay evli kaldığı eşinden ayrılmak isteyen ve uzaklaştırma kararı aldıran kadının önünü keserek zorla akrabasının evine götürmeye çalışan şahsı, çevredekiler durdurdu.

DHA

İstanbul'un Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki Zehra C. ile 27 yaşındaki Serkan C. 5 ay önce evlendi.

Bir süre önce Zehra C. şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşinden boşanmak için dava açtı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Zehra C. ailesinin evine taşındı. Serkan C. ise bugün bir arkadaşıyla birlikte otomobille, doktora gitmek üzere sokakta yürüyen Zehra C.'yi takip etti.

Zorla eve götürmeye çalıştı

Zehra C.'nin önünü kesen Serkan C., boşanma aşamasındaki eşini zorla otomobile bindirdi ve bir akrabasının evine götürmek istedi.

Genç kadın, otomobille evin önüne geldiğinde araçtan inip kaldırıma oturdu ve eve girmek istemedi.

Çığlıkları duyanlar yardım etti

Bu sırada Serkan C., kaldırımda oturan Zehra C.'yi oturduğu yerden kaldırmaya çalıştı. Kadının çığlıklarını duyan mahalle sakinleri yardıma koştu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kadını polis merkezine götürdü. Zehra C., Serkan C.'den şikayetçi oldu.

Şikayetçi oldu

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, Serkan C.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Serkan C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan kaldırımda oturan Zehra C.'yi, Serkan C.'nin zorla tutarak kaldırmaya çalıştığı, Zehra C.'nin ise çığlık attığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Serkan C.'nin Zehra C.nin üzerine yürüdüğü, bu sırada ise çevredekileri araya girdikleri görüldü.