DHA
İstanbul Tuzla'da korkunç bir kaza yaşandı.
Gemiciler Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, sanayi sitesinde işçi olarak çalışan Ali Tatlı'nın kullandığı forklift manevra yaptığı sırada devrildi.
Atlamaya çalıştı, başaramadı
Ali Tatlı devrilen forkliftten atlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Olayı gören Tatlı'nın iş arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Tatlı hastaneye kaldırıldı.
Ağır yaralanan Ali Tatlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.