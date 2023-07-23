Tuzla'da devrilen forkliftin altında kalan işçi kurtarılamadı Sanayi sitesinde çalışan Ali Tatlı'nın kullanırken manevra yaptığı forklift devrildi. Atlamaya çalışsa da kurtulamayan Tatlı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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DHA

İstanbul Tuzla'da korkunç bir kaza yaşandı.

Gemiciler Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda, sanayi sitesinde işçi olarak çalışan Ali Tatlı'nın kullandığı forklift manevra yaptığı sırada devrildi.

Atlamaya çalıştı, başaramadı

Ali Tatlı devrilen forkliftten atlamaya çalışsa da başarılı olamadı. Olayı gören Tatlı'nın iş arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

İlk müdahalesi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan Tatlı hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Ali Tatlı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.