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Tuzla’da, drift atarken kazaya neden oldu
Otoyolda seyir halinde olan bir otomobil, drift atmak isteyen sürücünün aracına çarptı. Kaza anları, saniye saniye kaydedildi.
- 17.07.2022 - 13:07
İstanbul’da, otoyolda drift yapmaya çalışırken kazaya sebep olan sürücülere bir yenisi daha eklendi.
Tuzla’da, Akfıra mevkisindeki açık alanda gece saatlerinde, drift yapmak isteyen otomobile o sırada seyir halinde olan başka bir araç çarptı.
Bariyerlere girmekten son anda kurtuldu
DHA’nın haberine göre; otoyoldan gelen otomobil, bariyerlere girmekten son anda kurtuldu.
Tuzla’da, drift atarken kazaya neden oldu VİDEO
Drift atan sürücüye tepki
Otomobilden inenler, drift atmaya çalışırken kazaya neden olan sürücüye tepki gösterdi.
Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.