Tuzla’da, drift atarken kazaya neden oldu

Tuzla’da, drift atarken kazaya neden oldu

Otoyolda seyir halinde olan bir otomobil, drift atmak isteyen sürücünün aracına çarptı. Kaza anları, saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’da, otoyolda drift yapmaya çalışırken kazaya sebep olan sürücülere bir yenisi daha eklendi.

Tuzla’da, Akfıra mevkisindeki açık alanda gece saatlerinde, drift yapmak isteyen otomobile o sırada seyir halinde olan başka bir araç çarptı.

Bariyerlere girmekten son anda kurtuldu

DHA’nın haberine göre; otoyoldan gelen otomobil, bariyerlere girmekten son anda kurtuldu.

Tuzla’da, drift atarken kazaya neden oldu VİDEO



Drift atan sürücüye tepki

Otomobilden inenler, drift atmaya çalışırken kazaya neden olan sürücüye tepki gösterdi.

Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.