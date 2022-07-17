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    Tuzla’da, drift atarken kazaya neden oldu

    Otoyolda seyir halinde olan bir otomobil, drift atmak isteyen sürücünün aracına çarptı. Kaza anları, saniye saniye kaydedildi.
    • 17.07.2022 - 13:07
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    Tuzla’da, drift atarken kazaya neden oldu

    İstanbul’da, otoyolda drift yapmaya çalışırken kazaya sebep olan sürücülere bir yenisi daha eklendi.

    Tuzla’da, Akfıra mevkisindeki açık alanda gece saatlerinde, drift yapmak isteyen otomobile o sırada seyir halinde olan başka bir araç çarptı.

    Bariyerlere girmekten son anda kurtuldu

    DHA’nın haberine göre; otoyoldan gelen otomobil, bariyerlere girmekten son anda kurtuldu.

    Tuzla’da, drift atarken kazaya neden oldu VİDEO

    Drift atan sürücüye tepki

    Otomobilden inenler, drift atmaya çalışırken kazaya neden olan sürücüye tepki gösterdi.

    Yaşanan anlar, saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

    Tuzla’da, drift atarken kazaya neden oldu #1

    Tuzla’da, drift atarken kazaya neden oldu #2

    Tuzla’da, drift atarken kazaya neden oldu #3

    Tuzla’da, drift atarken kazaya neden oldu #4


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