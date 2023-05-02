Tuzla’da düğün konvoyunda drift atan maganda Düğün konvoyundaki otomobil sürücüsünün drift attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, trafiği tehlikeye düşüren sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

DHA

Trafik magandası, İstanbul Tuzla’da kameraya yansıdı…

30 Nisan Pazar günü saat 13.00 sıralarında Şifa Mahallesi’nde düğün konvoyuna katılan bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurdu, drift atmaya başladı.

Lastik yaktı

Otomobili etrafında döndüren sürücü, lastik yakarak duman çıkardı.

Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki gördü.

Polis peşinde...

Polis, maganda sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenli ulaşımı riske atan en büyük sorunlardan biri olan slalom ve drift yapmanın (makas atma) cezası, 2023 yılında 9 bin 125 liradan 20 bin 340 liraya çıkarılmıştı.