Tuzla’da düğün konvoyunda drift atan maganda

DHA
Trafik magandası, İstanbul Tuzla’da kameraya yansıdı…
30 Nisan Pazar günü saat 13.00 sıralarında Şifa Mahallesi’nde düğün konvoyuna katılan bir otomobil sürücüsü, trafiği durdurdu, drift atmaya başladı.
Lastik yaktı
Otomobili etrafında döndüren sürücü, lastik yakarak duman çıkardı.
Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca tepki gördü.
Polis peşinde...
Polis, maganda sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenli ulaşımı riske atan en büyük sorunlardan biri olan slalom ve drift yapmanın (makas atma) cezası, 2023 yılında 9 bin 125 liradan 20 bin 340 liraya çıkarılmıştı.