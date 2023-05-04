Tuzla'da ‘eski kocamla buluşmaya gidiyorum’ diyerek çıktı, cesedi bulundu Çalılık alanda cesedi bulunan kadının, 4 ay önce boşandığı eski eşi tarafından öldürüldüğü tespit edildi. 4 çocuk annesi kadının, olay günü yaşadığı sığınma evinden “Eski kocamla buluşmaya gidiyorum” diyerek ayrıldığı belirlenirken, şüpheli eski koca yakalandı.

DHA

4 çocuk annesi bir kadın, cinayete kurban gitti.

İstanbul Tuzla'daki çalılık alanda 27 Nisan günü ceset gören vatandaşlar, ihbarda bulundu.

Bunun üzerine polis ekipleri, olay yerine gitti.

Tabancayla öldürdü

Yapılan incelemede, cesedin 10-15 gün önce bırakıldığı, 30'lu yaşlarda bir kadına ait olduğu belirlendi.

Ceset, işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Kadının tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi.

"Eski kocam çağırdı, onunla buluşmaya gidiyorum"

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada, dedektifler cesedin kime ait olduğunu hemen buldu.

Öldürülen kişinin, 4 çocuk annesi Dilek Kayacan olduğu belirlendi.

Polis; 33 yaşındaki Dilek Kayacan'ın, 2022 yılının Aralık ayında şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandığını, ardından gidecek bir yeri olmadığı için kadın sığınma evine yerleştiğini, Kayacan'ın son olarak 13 Nisan'da sığınma evinden ayrıldığını, giderken de arkadaşlarına "Eski kocam çağırdı. Onunla buluşmaya gidiyorum." dediğini öğrendi.

Kameralardan tespit edildi

Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerine baktı.

Sığınma evinden çıkan kadının bir süre yalnız yürüdüğü, sonrasında da yol kenarında bir otomobile bindiği tespit edildi.

Yapılan incelemede, bu aracın da cesedin bulunduğu yere doğru hareket ettiği görüldü.

Eski koca yakalandı

Polis, kadını öldürdüğünden şüphelendiği eski kocası Medeni Aydın'ın izini kısa sürede buldu.

Tuzla'da gözaltına alınan Medeni Aydın, Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandı.

Şüphelinin, sorgusu sırasında cinayet işlediği iddialarını kabul etmediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli Medeni Aydın, Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.