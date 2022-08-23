Kendisiyle aynı sitede oturan sevgilisinden ayrılmak isteyen hostesin başına gelmeyen kalmadı. Ayak parmakları ezilen kadın, şikâyetçi olsa da saldırgan sevgilisini yine karşısında gördü.

İstanbul Tuzla'da bulunan bir sitede oturan ve bir hava yolu şirketinde hosteslik yapan B.S.T (42), kendisiyle aynı sitede oturan Altan A. (47 ) ile sevgili oldu.

İddiaya göre B.S.T, bir süre sonra erkek arkadaşının başka bir komşusuna satırla saldırdığına tanık olunca kendisinden ayrılmak istediğini söyledi.

Şiddet, tehdit…

Bu duruma sinirlenen Altan A. ise kız arkadaşı B.S.T'yi tehdit etti ve çıkan tartışma sırasında B.S.T'ye şiddet uygulayarak ayak parmağını kırdı.

Altan A., bununla da yetinmedi ve kendisinden ayrılan kız arkadaşına mesajlar atarak ölümle tehdit etmeye başladı.

B.S.T, yaşadıklarının ardından evine güvenlik kameraları yerleştirdi.

Tuzla’da eski sevgiliden hostese şiddet ve tehdit ViDEO

Taciz etti, korku dolu anlar yaşattı

Kameralardan habersiz olan Altan A., bir gün 2 köpeği ve engelli 3 kedisiyle birlikte yaşayan hostesin evinin önüne gelerek kapıyı dakikalarca çaldı ve kadını taciz etti.

B.S.T odasında korku ile Altan A.'nın gitmesini bekledi.

Komşunun kocasını dövdü

21 Ağustos günü yaşanan olayda ise B.S.T, akşam saatlerinde kapı komşusu olan N.Y ve eşinin oturduğu eve yemeğe gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde Altan A., 70 yaşındaki annesi Makbule A. ile birlikte N.Y ve eşi E.Y'nin evine geldi.

İddiaya göre Altan A. eski kız arkadaşıyla görüşmelerine öfkelenerek N.Y'nin eşi E.Y'yi darbetmeye başladı.

Bu sırada Altan A.'nın annesi Makbule A. ise N.Y'ye saldırdı.

Satırla saldırı

Etrafa tehditler savuran Altan A. daha sonra evinden aldığı satırla geri döndü ve eski kız arkadaşı B.S.T'ye yumruk attı.

Saldırgan ardından elindeki satırla N.Y ve E.Y'nin evinin balkon camını kırdı.

Serbest kaldı

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Gözaltına alınan Altan A. ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Altan A.'nın serbest bırakılmasına tepki gösteren B.S.T, can güvenliğinin olmadığını söyleyerek yardım istedi.

“İstemediğimi anlattığım zaman işin rengi değişti”

Adliye çıkışı DHA’ya konuşan B.S.T, “Birisiyle tanıştım aynı sitede oturan. 15-20 gün flört dönemimiz oldu. Adam gayet normal görünüyordu. Fakat 20 gün sonra benim balkonumda yemek yerken yan taraftaki komşumla meğerse bunlar anlaşamıyorlarmış. Adam bir anda gitti, evinden satırını aldı ve yan tarafa saldırdı. Ben gerçekten şoke oldum inanamadım. O gece de gitti, karakolluk oldular. Şikayetçi oldu komşularım. Böyle bir ilişkiye hazır olmadığımı, böyle bir ilişki istemediğimi anlattığım zaman işin rengi değişti.

“Seni kimseye yar etmem, keserim”

O anda 'Sen beni bırakamazsın. Seni kimseye yar etmem, keserim.' dedi. Bir anda durdum, ben hiçbir şey yapamadım çünkü yine benim evimdeydi. Ertesi gün elinde satırla geldi. Beni gerçekten kendi evimde zorla alıkoydu bu adam. Ondan başka kimseyle görüşmemem, ondan başka kimseyle konuşmamam gerektiğini söyledi. Bir sürü tehditler aldım. Telefonumda bir sürü tehdit mesajı var bu adamın.” dedi.

“Beni o gece orada öldürecekti”

Evine kamera taktırdığını söyleyen B.S.T., “Gece saat 02.30-03.00 civarlarında bir anda kapım çalmaya başladı. Yataktan zıpladım ne oluyor diye. Odamda telefonumdaki kamerayı açtım izliyorum oradan. Adam 5-6 dakika boyunca kapıyı sürekli çaldı. Bu adam belki beni o gece orada öldürecekti. Ayrıldığımızı artık buraya gelmemesini söylediğim gece, beni kollarımdan tuttu ve topuğuyla ayak parmağımı ezdi.” diye konuştu.

“Çeneme bir yumruk attı”

Pazar akşamı yaşananları anlatan B.S.T, “En son yan komşumla birlikte akşam yemeği yerken bir anda ortalık karıştı. Polis gelene kadar arkadaşımın eşine sırf benle görüşüyorlar diye küfürlü konuşmalarla, 'bu kişiyi siz nasıl evinize alırsınız' dedi. Artık o yapacağını yaptı. 'Siz burada bekleyin. Geliyorum şimdi sizi öldürmeye' dedi ve tekrar geri döndü evine. 10-15 saniye sonra satırla geldi. Ben onu görünce 'lütfen yapma' dedim. Gözlerime baktı sağ eliyle çeneme doğru bir yumruk attı. Ben zaten yere yığıldım. Şuurum kayboldu. Eğildi bana doğru ve 'Sen dedi şimdi burada dur. İnsanları kesiyorum. Birazdan seni de kesip doğrayacağım' dedi.

“Akşam çayını içiyordu bu adam”

Beni hemen komşularım aldı kendi evlerine. 'Öldüler mi' dedim. Benim yüzümden insanlar öldü mü' dedim. Şimdi güvenlik kameraları yok diye ben ölmeyi hak ediyor muyum? İfademi verdim. Koruma kararı ve uzaklaştırma kararı istedim. O kişi de oradaydı. Onlar da verdiler ifadelerini. Ve bana bu süre içinde zaten bir sürü tehdit mesajı var. 'Boğazını keseceğim seni öldüreceğim' diye. Ben çıktım evime geldim ve akşam saat 17.00'de evine baktığımda oturuyordu ve çayını içiyordu bu adam. Ve karşı karşıya bakıyoruz biz bu adamla.” şeklinde konuştu.

“Ben ölmeyi hak ediyor muyum?”

Konuşmasına devam eden B.S.T, “Senin boğazını keseceğim' diyor, kamera görüntüleri var. Evimden 5-6 dakika boyunca gitmiyor kapıdan. Ayak parmağımı kırmış, şimdi ben ölmeyi hak ediyor muyum? Evde hayvanlarım var. 2 tane köpeğim var. 3 tane kedim var, 2 tanesi kör. Ben bunlarla bir hayat kurdum kendime. Ben evimde her gece bekliyorum kamera açık bir şekilde. Öyle yatıyorum ben.” dedi.

“Bunun hesabı sorulacak”

Eşi darbedilen ve evinin camları satırla kırılan N.Y. ise “Tek suçumuz ne biliyor musunuz, yan sitede yani yan komşumla bir akşam yemeği yemek. Bunun sizin evinizde ne işi var diyerek eşime dalıyor. Benim eşimin yüzünde 3 tane kırık var. Şu an hastanede yatıyor. Pazartesi günü ameliyata girecek. Ben darbedildim. Ben İTP hastasıyım. 6 buçuk saat müşahede altında tutuldum, iç kanama riskine karşı. Beni annesi darbetti, 70 yaşında teyzeymiş. 70 yaşında bir kadın. Ama bunun hesabı sorulacak. Nasıl bu adam biz daha evimize gitmeden gelir? Satırla camlarım doğrandı. Yapma yapma diyorum. Küfürler, 'Sizi keseceğim, kafanızı doğuracağım' diye.” ifadelerini kullandı.