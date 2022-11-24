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    Tuzla’da gaspçılar muhasebeciyi kurşun yağmuruna tuttu

    Bankadan 2 milyon lira çeken muhasebe müdürünü takip eden saldırganlar, muhasebecinin otomobiline kurşun yağdırdı.
    • 24.11.2022 - 15:49
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 16:40
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    Tuzla’da gaspçılar muhasebeciyi kurşun yağmuruna tuttu

    İstanbul'un Tuzla ilçesinde, Sahil Bulvarı üzerinde bir saldırı meydana geldi.

    Özel bir firmada muhasebe müdürü olan Nihat Karaman, bankadan 2 milyon lira çektikten sonra otomobiline binerek iş yerine doğru gitmeye başladı.

    6 el ateş ettiler

    Bu sırada araçlarıyla Nihat Karaman’ı takip eden 3 şüpheli şahıstan 2’si ışıklarda araçlarından indi. Nihat Karaman’a doğru yönelen şahıslar, otomobile 6 el ateş etti.

    Otomobilin kapısını açamayan şüpheliler, para dolu çantayı alamayınca araçlarına binerek olay yerinden kaçtı.

    Tuzla’da gaspçılar muhasebeciyi kurşun yağmuruna tuttu ViDEO

    Tuzla’da gaspçılar muhasebeciyi kurşun yağmuruna tuttu #1

    Ayaklarından yaralandı

    Ayaklarından yaralanan Karaman, güçlükle aracıyla ofisinin bulunduğu iş merkezine kadar geldi ve yere yığıldı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Nihat Karaman, ambulansla Tuzla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre yaşanan saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    Tuzla’da gaspçılar muhasebeciyi kurşun yağmuruna tuttu #2

    Tuzla’da gaspçılar muhasebeciyi kurşun yağmuruna tuttu #3

    Tuzla’da gaspçılar muhasebeciyi kurşun yağmuruna tuttu #4


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