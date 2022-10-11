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    Tuzla'da genç kızların tehlikeli fotoğraf çekimi kamerada

    tehlikeye aldırış etmeden binanın çatısında fotoğraf çektiren iki genç kız, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
    • 11.10.2022 - 09:37
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 10:01
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    Tuzla'da genç kızların tehlikeli fotoğraf çekimi kamerada

    Fotoğraf uğruna canlarını tehlikeye attılar...

    İstanbul'un Tuzla ilçesinde 2 genç kız, öğle saatlerinde 2 katlı binanın çatısına çıktı.

    Tehlikeye davetiye çıkardılar

    Burada birbirlerinin fotoğraflarını çeken iki arkadaş, adeta tehlikeye davetiye çıkardı.

    Sosyal medya için korkusuzca çeşitli pozlar veren kızlar, çevrede oturan vatandaşlar tarafından fark edildi.

    Tuzla da genç kızların tehlikeli fotoğraf çekimi kamerada #1

    O anlar kaydedildi

    O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Tuzla'da genç kızların tehlikeli fotoğraf çekimi kamerada VİDEO

    Tuzla da genç kızların tehlikeli fotoğraf çekimi kamerada #2

    23 yaşındaki Kübra Doğan'ı hatırlattı

    O anlar akıllara, yaklaşık bir yıl önce Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki Kübra Doğan'ın, sosyal medyada paylaşmak için çatıda video çekerken düşerek hayatını kaybetmesini getirdi.

    DHA'nın aktarımına göre; Kübra Doğan'ın çatıda oturduğu kısmın çökmesi nedeniyle düşüşü, kuzeni tarafından görüntülenmişti.

    Tuzla da genç kızların tehlikeli fotoğraf çekimi kamerada #3

    Tuzla da genç kızların tehlikeli fotoğraf çekimi kamerada #4

    Tuzla da genç kızların tehlikeli fotoğraf çekimi kamerada #5


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