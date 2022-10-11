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- Tuzla'da genç kızların tehlikeli fotoğraf çekimi kamerada
Tuzla'da genç kızların tehlikeli fotoğraf çekimi kamerada
- 11.10.2022 - 09:37
- Güncelleme : 11.10.2022 - 10:01
Fotoğraf uğruna canlarını tehlikeye attılar...
İstanbul'un Tuzla ilçesinde 2 genç kız, öğle saatlerinde 2 katlı binanın çatısına çıktı.
Tehlikeye davetiye çıkardılar
Burada birbirlerinin fotoğraflarını çeken iki arkadaş, adeta tehlikeye davetiye çıkardı.
Sosyal medya için korkusuzca çeşitli pozlar veren kızlar, çevrede oturan vatandaşlar tarafından fark edildi.
O anlar kaydedildi
O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Tuzla'da genç kızların tehlikeli fotoğraf çekimi kamerada VİDEO
23 yaşındaki Kübra Doğan'ı hatırlattı
O anlar akıllara, yaklaşık bir yıl önce Esenyurt'ta kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki Kübra Doğan'ın, sosyal medyada paylaşmak için çatıda video çekerken düşerek hayatını kaybetmesini getirdi.
DHA'nın aktarımına göre; Kübra Doğan'ın çatıda oturduğu kısmın çökmesi nedeniyle düşüşü, kuzeni tarafından görüntülenmişti.