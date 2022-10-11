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Tuzla'da genç kızların tehlikeli fotoğraf çekimi kamerada

Tuzla'da genç kızların tehlikeli fotoğraf çekimi kamerada

tehlikeye aldırış etmeden binanın çatısında fotoğraf çektiren iki genç kız, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.