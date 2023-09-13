Tuzla'da hafriyat kamyonu devrildi: 1 ölü Döküm sahasında yük taşıyan hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Akfırat Mahallesi'nde bulunan döküm sahasında yük dolu hafriyat kamyonu, 30 yaşındaki sürücüsü Suat Akbaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu rampa aşağıya yan yatarak devrildi.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü Akbaş, kamyon içerisinde sıkışarak yaralandı.

Ekipler sevk edildi

Yaşanan olay sonrası kazanın bulunduğu noktaya polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, çevredeki diğer çalışanlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerine gelen ambulansa sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Pendik'te bulunan özel bir hastaneye kaldırılan sürücü, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)