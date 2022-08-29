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Tuzla'da İETT otobüsünün yandığı anlar

Tuzla'da İETT otobüsünün yandığı anlar

Park halindeki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. O anlar ise bir vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.