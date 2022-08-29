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Tuzla'da İETT otobüsünün yandığı anlar
Park halindeki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. O anlar ise bir vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
- 29.08.2022 - 09:56
- Güncelleme : 29.08.2022 - 10:35
İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Şifa Mahallesi’nde park halindeki İETT otobüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yandı.
Yangını gören vatandaşlar, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Otobüs kullanılamaz hale geldi
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken otobüsün yolcu taşımadığı bir anda yangının çıkması faciayı önledi.
İHA'nın haberine göre; çıkan yangında İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.
O anlar kaydedildi
İETT otobüsünün alevlere teslim olduğu anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
Tuzla'da İETT otobüsünün yandığı anlar - VİDEO