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    Tuzla’da istinat duvarı çöktü

    Çöken duvarın altında bir işçinin kaldığı belirtilirken, göçük altında kalan kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 17:50
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    Tuzla’da istinat duvarı çöktü

    İstanbul’un Tuzla ilçesi Orhanlı’daki Organize Sanayi Serbest Bölge’de bulunan bir inşaatta saat 16.30 sıralarında istinat duvarı çöktü.

    İddiaya göre 40 yaşındaki Çetin Bayın isimli işçi, çökme nedeniyle oluşan göçüğe düşerek istinat duvarının altında kaldı.

    İŞÇİYİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

    Olayı fark eden diğer işçiler durumu hemen yetkililere bildirdi.

    Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarı altında kalan işçiyi kurtarmak için ekipler çalışmalara başladı.

    Tuzla’da istinat duvarı çöktü VİDEO

    Tuzla’da istinat duvarı çöktü #1

    Tuzla’da istinat duvarı çöktü #2

    Tuzla’da istinat duvarı çöktü #3

    Tuzla’da istinat duvarı çöktü #4

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