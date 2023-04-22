Tuzla'da Japon gemi mühendisi kaza sonucu can verdi Geminin eksiklerini çektiği sırada vincin altında kalan Japon mühendisin hayatını kaybettiği belirlendi.

DHA

Tuzla Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede korkunç bir olay yaşandı.

Panama bayraklı Chmical Explorer adlı kimyasal madde yüklü geminin sorumlu mühendisi Tatsuo Ozaki, vinç raylarından geminin teknik açıdan eksik olan yerlerinin fotoğraflarını çekmek istedi.

O sırada vinci kullanan Tevrat Ç. gemiye eşya yüklemek için hareket ettirdi. Vinç Japon mühendis Ozaki'ye çarptı. Vinç operatörü Tevrat Ç. ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Olay yerinde can verdi

Tersane çalışanlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Japon mühendisin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından Ozaki'nin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Japonya'nın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından görevlendirilen yetkililer, Adli Tıp Kurumu'na geldi.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazenin önümüzdeki günlerde Japonya'ya gönderilmesi bekleniyor. Öte yandan polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan vinç operatörü Tevrat Ç. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.