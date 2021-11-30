Tuzla'da kapkaç şebekesinin elebaşı, 49'uncu kez yakalandı

Bankadan çıkan bir kadının içinde 130 bin lira olan çantasını çalan şebekenin 17 yaşındaki elebaşı H.H.P, yapılan operasyon ile yakalandı. H.H.P.’nin, 48 kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

İstanbul’un Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesi’nde, bir banka şubesinden kocasıyla birlikte para çeken Ü.U., çıkışta sokak ortasında kapkaççıların hedefi oldu.

Çalıntı bir otomobille gelen şüpheliler, eşiyle birlikte yürüyen Ü.U.'nun çantasını kapkaç yöntemiyle çaldı.

Şüpheli, daha sonra kendisini bekleyen araca doğru koşarak kaçmak istedi. Ancak Ü.U'nun eşinin şüphelileri kovalaması sonucu kapkaççı araca binemeyerek bir süre koştu. Ü.U.'nun eşinin otomobili kovalarken yere düşmesi sonucu şüpheli, içinde 130 bin lira para bulunan çantayla suç arkadaşlarının içinde bulunduğu araca binerek uzaklaştı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan kapkaç anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, olayın ardından bir otomobil tarafından önü kesilmeye çalışıldığı görülen içinde suçluların bulunduğu aracın, hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

SORUŞTURMA AÇILDI

Olayın ardından polis tarafından geniş çaplı soruşturma açıldı.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalıntı olduğu anlaşılan otomobilin izini Başakşehir'de buldu.

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BASKIN YAPILDI

Şüpheliler tarafından cam filmi takılmak üzere bir atölyeye götürülen aracın bulunduğu dükkana baskın yapıldı. Baskında şüphelilerden 17 yaşındaki H.H.P. gözaltına alındı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Yaşı küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edilen 17 yaşındaki H.H.P.'nin, bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı.

Kapkaç, Gasp, hırsızlık, oto hırsızlığı gibi suçlardan daha önce 48 kez polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin, ayrıca hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı ortaya çıktı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri H.H.P ve çetesinin; 1 Ekim 2021 tarihinde Maltepe, Bağdat Caddesi’nde mağdur A.T.'nin bankadan çektiği 150 bin lirasının kapkaç yapılarak çalınması, 25 Ekim 2021 tarihinde Pendik, Yenişehir mahallesinde mağdurlar S.A. ile A.E.'nin toplam 550 bin lirasının kapkaç ve yağma yapılarak çalınması olayını da gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Şüphelilerin ayrıca Esenyurt'tan bir otomobil çaldıkları ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.H.T. adliyeye sevk edildi. Polis, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.