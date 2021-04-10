Tuzla'da karşıya geçmeye çalışan kişiye otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarpan otomobil sürücüsü kaçarken, kaza anı kameraya yansıdı.

İstanbul Tuzla'da, önceki gün saat 21.30 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki O.Ö.'ye hızla gelen otomobil çarptı.

O.Ö., düşüp ağır yaralanırken, otomobilin sürücüsü durmayarak kaçtı. İlk müdahalesini çevredekilerin yaptığı O.Ö. çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan O.Ö.'nün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

YARALI HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kazayı uzaktan gören Türkan Kodak, "Dün akşam 21.30 sıralarında yaşandı, ben uzaktan gördüm. Vuran araç da kaçmış diye biliyorum. Burada bir müdahale yapıldı. Daha sonra hastaneye sevk edildi." dedi. Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.



















