Tuzla'da kaybolan genç kız Gebze'de bulundu: 8 gözaltı 2 Temmuz'da kaybolan zihinsel engelli 18 yaşındaki Elif Zehra İ., Gebze'de bulundu. Elif Zehra İ.'nin kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada ise 8 kişi gözaltına alındı.

DHA

Tuzla'da 2 Temmuz Pazar günü annesi ve iki kardeşiyle birlikte bir kafeye giden yüzde 40 zihinsel engelli Elif Zehra İ., kafenin otoparkında kayboldu.

Genç kızın annesi Gülten Bozkızıl, hemen polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Çalışmalar sonrası Elif Zehra İ.'nin izine Gebze'de ulaşıldı.

Polis ekipleri baskın yaptı

Jandarma ekipleri telefon sinyali ile tespit edilen adrese gece saat 00.00'de baskın yaptı.

Yapılan baskında Elif Zehra İ. yatak odasında bulundu. Ev içerisinde bulunan 3 kişi ise gözaltına alındı.

Cinsel istismar iddiası geniş çaplı araştırılıyor

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1'i yabancı uyruklu toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Elif Zehra İ., Gebze Adliyesine getirilerek pedagog eşliğinde ifadesi alınma işlemleri devam ediyor.

Cinsel istismar iddiaları, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı yürütülen soruşturma kapsamında araştırılıyor.

"Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin"

5 gün sonra bulunan Elif Zehra İ.'nin annesi Gülten Bozkızıl şu ifadeleri kullandı:

Kızım 5 gün önce kaybolmuştu. Dün akşam 21.30 sıralarında telefonumuza bir sinyal geldi. Yanına gittik. Kirazpınar'da bulundu. Gittiğimiz yer harabe ve gecekondu bir yerdi. Jandarma ekiplerini çağırdık. Saat 00.30 gibi kızımızı aldık. Üzerine kapı kilitli 4 gün boyunca 3 kişiyle o evde yaşamış. Şu anda psikolojisi allak bullak. Çok zor şeyler yaşamış. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. 8 kişi gözaltına alındı. Bir tanesi kadın ve Özbekistan uyruklu. Benim yüreğim yandı. Başka kimsenin yüreği yanmasın. Kardeşim Berkan'ın telefonuna gelen sinyal sayesinde bulduk.

"Tuzla'da şeker vererek uyutup o eve götürüyorlar"

Elif Zehra İ.'nin üzerinde sigara söndürüldüğünü söyleyen Gülten Bozkızıl şöyle devam etti: