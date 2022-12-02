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    Tuzla'da kaybolan lise öğrencisi Gaziosmanpaşa'da bulundu

    Okula gidiyorum diyerek evden ayrılan gencin okula gitmediğini öğrenen ailesi durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine başka bir ilçede bularak ailesine teslim edildi.
    • 02.12.2022 - 13:50
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    Tuzla'da kaybolan lise öğrencisi Gaziosmanpaşa'da bulundu

    İstanbul'un Tuzla ilçesinde 28 Kasım günü lise son sınıf öğrencisi Cihat Kılıçsokan, 28 Kasım Pazartesi sabahı okula gitmek üzere evden çıktı.

    Oğullarının okula gitmediğini öğrenen ve çocuklarından haber alamayan aile telaşlanarak durumu polis ekiplerine bildirdi.

    Gaziosmanpaşa’da şüpheli hareketlerde bulunan bir şahsın olduğunu fark eden Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şahsı kontrol amaçlı durdurdu.

    Kayıp şahıs olduğu belirlendi

    Yapılan GBT sorgulamasında şahsın, 'kayıp şahıs' olarak aranan Cihat Kılıçsokan olduğu tespit edildi.

    Kılıçsokan’ın gözle görülür bir fiziki ya da sağlık sorununun olmadığı görüldü.

    Ailesine teslim edildi

    İHA'nın haberine göre, Cihat Kılıçsokan, ailesine haber verilerek babası Hüseyin Kılıçsokan’a teslim edildi.

    Tuzla da kaybolan lise öğrencisi Gaziosmanpaşa da bulundu #1

    Tuzla da kaybolan lise öğrencisi Gaziosmanpaşa da bulundu #2


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