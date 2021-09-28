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Tuzla'da köpeği ezen kamyonet kamerada

Tuzla'da köpeği ezen kamyonet kamerada

Kamyonet, yol ortasında uzanan köpeği ezdi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken, köpek bir süre sonra öldü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı