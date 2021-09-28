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- Tuzla'da köpeği ezen kamyonet kamerada
Tuzla'da köpeği ezen kamyonet kamerada
Kamyonet, yol ortasında uzanan köpeği ezdi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken, köpek bir süre sonra öldü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
- DHA
- 28.09.2021 - 07:16
- Güncelleme : 28.09.2021 - 07:46
İstanbul’un Tuzla ilçesi Organize Deri Sanayi bölgesinde kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı kapalı kasa kamyonet, yolda uzanan köpeğin üzerinden geçerek ezdi.
Sürücü durmayarak yoluna devam ederken, bir süre can çekişen köpek öldü.
OLAY ANLARI KAMERADA
Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntülerde, uzun farları yanan kamyonetin yolda duran köpeği ezerek yoluna devam ettiği görülüyor.
Tuzla'da köpeği ezen kamyonet kamerada ViDEO
BİLEREK EZDİ, YOLUNA DEVAM ETTİ
Bilerek ezildiği anlaşılan köpeğin bir süre sonra hayatını kaybettiği de anbean kameraya yansıyor.