Tuzla'da kuyumcu hırsızlığı! 5 kilo altını çuvalla çaldılar Kuyumcu dükkanı önüne gelen 5 hırsızdan 3'ü iş yerinin kapılarını levyeyle kırarken biri gözcülük yaptı. 5 şüpheli bir geldikleri araca binerek kaçtı.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde gece saatlerinde hayrete düşüren bir hırsızlık yaşandı.

5 hırsız, önceden tespit ettikleri kuyumcu dükkanının önüne saat 03.30 sıralarında bir araçla yanaştı.

Araçtan inen hırsızlar, kapalı olan dükkan kepenklerini aletlerle zorladı.

Çuvalla hırsızlık yaptılar

Hırsızlar kendilerine, kepenk arasından geçecek kadar yer açtıktan sonra ellerindeki çuvalla içeriye girdi.

Bir kişi dışarıda bekledi

Kepengi açtıktan sonra 3 hırsız, dükkandaki altınları yanlarında getirdikleri çuvala ve sepete doldurmak için içeri girerken, bir kişi ise dışarıyı kontrol etmek için bekledi.

Araçla uzaklaştılar

İçeriye giren hırsızlar, hızlı bir şekilde raflarda ve çekmecelerde bulunan altınları ve paraları çuvala doldurduktan sonra sokağın başında bekleyen gri araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

O anlar kaydedildi

Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sabah iş yerine gelen işyeri kuyumcu dükkanı sahibi C.K. ise, emniyet güçlerine verdiği ifadesinde dükkanından 5 kilogram altın ve 300 bin TL paranın çalındığını belirtti.

3 şüpheli şahıs Fatih’te yakalandı

Soygunun ardından güvenlik kameraları görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 23 yaşındaki İ.Y., 18 yaşındaki M.B. ve 27 yaşındaki K.S. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince Fatih'te yakalandı.

Suç kayıtları tespit edildi

Şüphelilerden İ.Y. ve M.B.'nin ikişer suç kaydı olduğu öğrenildi.

3 hırsızlık şüphelisi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.