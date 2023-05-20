Tuzla'da madde bağımlısı oturduğu evi ateşe verdi Madde bağımlısı 34 yaşındaki Mehmet Kurtoğlu, oturduğu evi ateşe verdi. İtfaiye ekipleri, binada mahsur kalan yaşlı kadını güçlükle kurtardı.

DHA

İstanbul'un Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi Ilgaz Sokakta bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre madde bağımlısı olan evli ve 4 çocuk babası Mehmet Kurtoğlu oturduğu evi ateşe verdi.

Alevlerin kısa sürede bütün daireyi sarması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Mahsur kalan kadın kurtarıldı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri üç katlı binanın yanan ikinci katına merdiven aracı ile müdahale etti. O sırada binanın 3. Katında mahsur kalan kadın kurtarılarak aşağı indirildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen kadının dumandan etkilendiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri binanın etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Oturduğu evi yakan Mehmet Kurtoğlu ise olay yerinden kaçtı.

Polis çalışma başlattı

Dairede mahsur kalan yaşlı kadının akrabaları ile daireyi yakan Mehmet Kurtoğlu'nun yakınları arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Polis ekipleri, Kurtoğlu'nu yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan Mehmet Kurtoğlu'nun evinde olmayan eşi ve 4 çocuğunun devlet tarafından sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.

"Çocuk madde bağımlısı, geldi evi yaktı"

Oturduğu evi yakan Mehmet Kurtoğlu'nun babası Mehmet Ali Kurtoğlu, "Çocuk madde bağımlısı, geldi evi yaktı. Ya evde biri olsaydı. Ya üst katta oturanlara bir şeyler olsaydı, o zaman ne olacaktı? Ben ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Baba Kurtoğlu olayla ilgili yetkililerden yardım talebinde bulundu.