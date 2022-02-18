Dengesini kaybedip sendeleyen bir yolcu, aşırı hız yaptın diyerek yolcuların gözü önünde direksiyon başındaki şoförü darbetti.

Tuzla-Pendik arasında çalışan minibüste, geçtiğimiz günlerde, kimliği belirsiz bir yolcu ücret ödemek istediği sırada dengesini kaybederek sendeledi.

Dengesini kaybeden yolcu şoföre aşırı hızlı kullandığını söyledi. Şoför, trafik kurallarına göre hız limitini aşmadan minibüsü kullandığını belirtti.

ŞOFÖRE YUMRUKLAR SAVURDU

Yolcu seyir halindeyken, aşırı hız yaptın diyerek direksiyon başındaki minibüs şoförüne yumruklar savurdu. Aldığı yumruk darbelerine rağmen direksiyon hakimiyetini kaybetmemeye çalışan şoför, minibüsü yol kenarına çekerek kendini dışarı attı.

Tuzla'da, minibüs şoförüne 'aşırı hız yaptın' dayağı kamerada ViDEO

CAMLARA KAFA ATTI

Minibüs içerisindeki yolcular büyük panik yaşarken, diğer yolcuların araya girmesiyle kavga son buldu. Kavgada kendisini kaybeden yolcu, minibüs camlarına kafa atarak otomatik kapının açılmasıyla kaçtı. Yaşanan anlar, minibüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

“İNSANLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU”

Tuzla Şoförler ve Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Kırıcı, “Yolcu, güzergah üzerindeki durakta minibüse biniyor. Minibüs hareket halindeyken yolcu, minibüs şoförüne sataşarak, aşırı hız yapıyorsun diyor. Şoför kurallara uyarak, hızlı gitmediğini belirtiyor. Duruma sinirlenen yolcu minibüs seyir halindeyken direksiyon başındaki şoföre yumruklar savuruyor. Kendini kurtarmak isteyen şoför kazaya mahal vermemek için aracı kenara çekerek ön kapıdan iniyor. Saldırgan yolcu ise camlara kafa atarak diğer yolcuların araya girmesiyle minibüsten iniyor. Yetkililerden bu tarz olayların son bulması, şoförlerimizin can güvenlikleri için önlemler almasını istiyoruz. Son zamanlarda insanların psikolojisi bozuldu. Herkes birbirine saldırır hale geldi, önlem alınmasını istiyoruz.” diye konuştu.