Tuzla'da minibüsle şantiyeye gelen hırsızlar 600 bin liralık malzeme çaldı Tuzla'da kapalı minibüs ile şantiyeye gelen hırsızlar, 6 dakikada 600 bin lira değerindeki malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. Şahısların hırsızlık yaptığı anlar ise anbean kameralara yansıdı.

İstanbul Tuzla Tepeören Mahallesi'nde İSKİ'ye ait şantiyeye gelen 10 kişi, şantiyedeki inşaat malzemeleri ve lastiklerin bulunduğu depo ve konteynerlere yöneldi.

Elleri eldivenli ve yüzleri kar maskeli 10 kişi, kilitli olan kapıları levye ile kırarak içeri girmeyi başardı.

Hırsızlar, içeride bulunan 25 adet kullanılmamış araç lastiği ve inşaat malzemesi olarak kullanılan 6 adet hiltiyi minibüse yükledi.

6 dakikada 600 bin liralık malzeme çalan hırsızlar, anbean kayıt altına alınırken, şahıslar ortadan kayboldu.

İhar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şantiyenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

"6 dakika içerisinde şantiyeyi terk ettiler"

Şantiye sorumlusu Ufuk Gürbüz, "Sabah saat 06.00 sıralarında şantiye bekçisi kahvaltı yapmak için yemekhaneye geliyor. O sırada beyaz panelvan minibüs ile gelen maskeli ve elleri eldivenli 10 kişi, levye ve demir makası ile depoları açıyorlar.

İçerde bulunan kullanılmamış lastik ve hiltileri alarak 6 dakika içerisinde şantiyeyi terk ediyorlar. Şantiyede çalışan arkadaşlarımız uyudukları için durumu fark etmemişler. Profesyonel bir hırsızlık, yetkililerden bu hırsızların yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz. Toplamda 600 bin TL bir zararımız var. Polis ekiplerine başvurumuzu yaptık. Suçluların yakalanmasını istiyoruz." dedi.

Kapalı kasa minibüs ile şantiye alanına gelerek 6 dakikada içerisinde 600 bin TL değerinde lastik ve inşaat malzemesi çalan şüphelilerin yaptığı hırsızlık, şantiyenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde; levye ile kapıyı kırarak depoya giren hırsızların içeride bulunan lastik ve hiltileri araca yükledikleri görülüyor. Geldikleri araca binen hırsızlar, şantiye alanından hızlıca uzaklaşıyor.