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Tuzla'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü
Karşı şeride geçen otomobille motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 09.06.2021 - 14:17
- Güncelleme : 09.06.2021 - 14:20
Önceki gün saat 21.00 sıralarında İstanbul Tuzla İstasyon Mahallesi'nde bulunan cadde üzerinde giden motosikletliyle, karşı şeride geçmeye çalışan otomobil çarpıştı.
Motosikletin sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.
Yaralı motosiklet sürücüsünü görenler, yardımına koştu.
KAZA ANI KAMERADA
Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Tuzla'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü VİDEO