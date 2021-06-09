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    Tuzla'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü

    Karşı şeride geçen otomobille motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün ölümden döndüğü kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 09.06.2021 - 14:17
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 14:20
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    Tuzla'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü

    Önceki gün saat 21.00 sıralarında İstanbul Tuzla İstasyon Mahallesi'nde bulunan cadde üzerinde giden motosikletliyle, karşı şeride geçmeye çalışan otomobil çarpıştı.

    Motosikletin sürücüsü, çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

    Yaralı motosiklet sürücüsünü görenler, yardımına koştu.

    KAZA ANI KAMERADA

    Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Tuzla'da motosiklet sürücüsü ölümden döndü VİDEO

    Tuzla da motosiklet sürücüsü ölümden döndü #1

    Tuzla da motosiklet sürücüsü ölümden döndü #2

    Tuzla da motosiklet sürücüsü ölümden döndü #3

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