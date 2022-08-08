Tuzla'da servis şoförü, motosikletli sürücüyü ezmeye çalıştı

Trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, bir servis şoförü tarafından sıkıştırıldı. Servis şoförü, aracını ters istikamete çevirerek motosikletli şahsı ezmeye çalıştı.

İstanbul’un Tuzla ilçesinde, Aydınlı Yolu Caddesi'nde, 2 Ağustos’ta saat 20.30 sıralarında Ramazan Torun idaresindeki motosiklet, seyir halindeyken iddiaya göre sürücüsü henüz öğrenilemeyen servis minibüsü tarafından sıkıştırıldı.

Defalarca kornaya basan Torun ile servis şoförü arasındaki gerilim, kırmızı ışıkta tartışmaya döndü.

DHA’nın haberine göre; motosiklet sürücüsü Ramazan Torun'un minibüsün aynasını kapatması üzerine servis şoförü, bir anda akmaya başlayan trafikte direksiyonu çevirerek hareket etti.

Torun, ezilmemek için kaçarken servis şoförü, Torun’u aracı ile kovalamaya başladı.

Yaşanan o anlar, güvenlik kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Tuzla'da motosikletlinin üzerine süren servis şoförü kamerada VİDEO



“Bariyerlere sıkıştırdı beni”

Motosiklet sürücüsü Ramazan Torun, yaşadıklarını şu ifadeler ile anlattı:

"2 Ağustos tarihinde trafikte evime ilerlerken bir servis sürücüsü beni sıkıştırdı. Kornayla uyardım. Biraz ileride 50-100 metre sonra tekrar benim önüme kırdı. Bariyerlere sıkıştırdı beni. Hem de kornayı bastı. Bu sefer önümden gitti. Sonrasında ışıklarda durduğunda yanında uyarmak için gittim. Benim canımı tehlikeye attığını söyledim. Sonrasında bana kenardan gitmemi söyledi küçük olduğum için. Ben aynı haklara sahip olduğum için şeritten gitmek istediğimi söyledim. Ondan sonra biraz hakaret içerikli sözler kullandı.





“Kendi canımı kurtarmak için olay yerinden uzaklaştım”

Aynasını kapattıktan sonra aracı üzerime kırdı. Bana çarpmaması için ben karşı şeride geçtim. Orada zaten görüntülerde de mevcut. Kendisini kenara çağırıyorum. Polis çağıracağımı söylüyorum. Onun üzerine adam aracıyla üzerime çıkmaya çalışıyor. Birkaç kez geri geri manevra yaparak ve sözlü olarak seni ezeceğim, öldüreceğim diyor. Böyle manevralar yaptı. Zaten yol tek yönlü bir yol. Terse dönüyor. Sonrasında ben tekrar aracın plakasını alıp şikayetçi olmak için arkasından gittim. Videoya çekerken beni fark etti. Tekrar beni yolda birkaç kez sıkıştırdı. Ondan sonra ben zaten kendi canımı kurtarmak için olay yerinden uzaklaştım. Konuyla alakalı savcılığa suç duyurusunda bulundum.”