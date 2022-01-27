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Tuzla’da sürücüyü şoke eden kaza

Tuzla’da sürücüyü şoke eden kaza

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, önce kaldırıma daha sonra da boş arsada bulunan iş makinesine çarparak durabildi. Otomobil içerisinde bulunan iki kişi yaralandı.