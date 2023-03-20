Tuzla’da tır, İETT otobüsü ile yol bakım aracına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı Seyir halindeki tır, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle İETT otobüsü ile yol bakım aracına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametindeki iki şerit trafiğe kapatıldı.

Ankara istikametine ilerleyen 20 R 7369 plakalı tırın şoförü Ömer Erova, İstanbul’un Tuzla ilçesi TEM Otoyolu Aydınlı mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Arkadan çarptı Tır, saat 06.15 sıralarında arıza yaptığı için emniyet şeridine park eden Hasan Doğan yönetimindeki 34 TP 9953 plakalı İETT otobüsüne ve otobüs için yardıma gelen 06 BER 366 plakalı yol bakım aracına arkadan çarptı. İETT şoförü kaza yerinde öldü Kazada İETT şoförü Hasan Doğan olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yol bakım çalışanı kurtarılamadı Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yol bakım çalışanı Umut Can Çankır'ın da hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda iki şerit kapandı. Trafik durma noktasına geldi Trafiğin durma noktasına geldiği yolda, uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılması için vinç çağrılırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.