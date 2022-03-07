Tuzla’da yanan evinde cansız bedenine ulaşıldı

2 katlı müstakil evde sobadan kaynaklı olduğu öne sürülen yangında, 78 yaşındaki Ayşegül Toktaş hayatını kaybetti.

İstanbul Tuzla İstasyon Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde, sobadan kaynaklandığı düşünülen yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Evde yapılan incelemede, 78 yaşındaki Ayşegül Toktaş’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayı şüpheli bulan polis ekipleri, harekete geçerek çalışma başlattı.

Evin çevresindeki sokaklarda ve bahçelerde bulunan çöp kutuları tek tek arandı. Yapılan çalışmalar sonrası 78 yaşındaki Ayşegül Toktaş’ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BÜYÜK İHTİMALLE SOBADAN OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR"

Konu hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Emre Emre Uzunkuş, "Mahalleden kötü kokular geliyordu. Etrafa bakarken yangın çıktığını tahmin ettik. Ondan sonra polise, itfaiyeye gerekli mercilere haber verdik. Büyük ihtimalle sobadan olduğu tahmin ediliyor. İçeride de yaşlı bir teyzemiz vardı. Vefat etti." dedi.

"ÖLÜMÜ BENİ YIKTI"

Vatandaşlardan Güngör Yılmaz ise "Şu an Ayşe ablanın ölümünü duyduk. Çok kötüyüm, yardımcı olmak için onun her türlü ihtiyacında yardım ediyordum. Onun ölümü beni yıktı." ifadelerini kullandı.