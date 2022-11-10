Tuzla'da yüksek gerilim çukuruna otomobil düştü

Cadde üzerinde yüksek gerilim hattı için açılan çukura otomobil düştü. Kazada yaralanan olmazken çevre sakinleri, çukurun bir yıldır kapatılmadığını söyledi.

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Orta Mahalle'de, bir yıl önce yüksek gerilim hattı için çukur açıldı.

Çukur açık halde bırakıldı. Mustafa Kuşcu, bu sabah saatlerinde 34 EHN 269 plakalı otomobiliyle işine giderken çukura düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Kuşcu kazayı yara almadan atlattı.

Mahalleli çukurun kapatılmasını istedi

Çevre sakinleri ise çukurun bir yıldır açık olduğunu ve çevresinde de yeterli önlem olmadığı için bu tarz kazaların yaşandığını söyledi. Mahalleli, yaklaşık 30 metre uzunluğunda bir buçuk metre derinliğindeki çukurun kapatılması istedi.

"Kimse ilgilenmiyor"

Kuşcu'nun iş arkadaşı Murat Öztürk, "Sabah arkadaşımız aradı. Arabayla çukura uçtuğunu söyledi. Kaza yapılan yerde bir önlem yok. Siz kaza yaptığınız zaman önlem amaçlı olarak 20 metre geriye bir şey bırakıyorsunuz. Burada böyle bir önlem yok. Sağını ve solunu kapatmışlar ancak aşağıdan gelişlerde güneş gözünüze vurduğu zaman görülemiyor. Arkadaşımız da gözüne güneş geldiği için fark edemiyor. Öncesinde de herhangi bir önlem olmadığı için çukura uçuyor. Çok şükür can kaybı yok. Arkadaşımızın durumu iyi ancak otomobil kullanılamaz halde. Bir yıldır kapatılmayan bir çukur. Burada ona benzer bir sürü çukur var. Kimse ilgilenmiyor." diye konuştu.