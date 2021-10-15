Tuzla'daki kadın, ağaçla araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Yaya yolunda yürüyen kadın, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracıyla ağaç arasında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.

Saat 09.45 sıralarında İstanbul Tuzla'daki Yayla Mahallesi Vatan Caddesi'nde sürücüsü Yusuf Ünlü'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aştı.

Karşı yöne geçen otomobil, kaldırımdaki ağaca vurarak durabildi.

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın kazadan saniyelerle kurtuldu.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"KORKMUŞTU AĞLIYORDU"

Görgü tanığı Aykut Çığır "Karşı şeritten geliyormuş. Hızı varmış. Refüjü aştıktan sonra ağaca çarpıp yan yattı. Korkmuştu, ağlıyordu." diye konuştu.

O ANLAR KAMERADA

Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.





































