Euro
10.7205
0.44%
Dolar
9.2357
0.64%
Altın
527.34
-0.54%
Borsa
1.411
-0.02%
Bitcoin
548.200
4.75%
EXEN Coin
22.00
3.28%
22ºC
İstanbul
Bulutlu 22 C

    Tuzla'daki kadın, ağaçla araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu

    Yaya yolunda yürüyen kadın, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracıyla ağaç arasında kalmaktan son anda kurtulurken, o anlar kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 15.10.2021 - 13:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tuzla'daki kadın, ağaçla araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu

    Saat 09.45 sıralarında İstanbul Tuzla'daki Yayla Mahallesi Vatan Caddesi'nde sürücüsü Yusuf Ünlü'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aştı.

    Karşı yöne geçen otomobil, kaldırımdaki ağaca vurarak durabildi.

    Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın kazadan saniyelerle kurtuldu.

    SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazayı gören çevredekiler sürücünün yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

    "KORKMUŞTU AĞLIYORDU"

    Görgü tanığı Aykut Çığır "Karşı şeritten geliyormuş. Hızı varmış. Refüjü aştıktan sonra ağaca çarpıp yan yattı. Korkmuştu, ağlıyordu." diye konuştu.

    O ANLAR KAMERADA

    Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Tuzla daki kadın, ağaçla araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu #1

    Tuzla daki kadın, ağaçla araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu #2

    Tuzla daki kadın, ağaçla araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu #3

    Tuzla daki kadın, ağaçla araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu #4

    Tuzla daki kadın, ağaçla araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu #5

    Tuzla daki kadın, ağaçla araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu #6

    Tuzla daki kadın, ağaçla araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu #7

    Tuzla daki kadın, ağaçla araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu #8

    Tuzla daki kadın, ağaçla araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu #9

    Tuzla daki kadın, ağaçla araç arasında kalmaktan son anda kurtuldu #10

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir